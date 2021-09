Hlasy trenérů - Robert Svoboda (Zlín): "Zaskočil nás rychle inkasovaný gól. Po přestávce jsme přidali na bruslení a vrátili jsme se do zápasu. Nakonec jsme těsně prohráli, když jsme v utkání nebyli horší."

V polovině zápasu šel Zlín poprvé do vedení, když za Hrachovinova záda prolétl tvrdý projektil od modré z hole Novotného. Jihočechy však opět podržel kapitán Gulaš. Po Pechově nahrávce zamířil střelou z první přesně mezi Kašíkovy betony a po dvou třetinách svítil na ukazateli skóre stav 3:3.

