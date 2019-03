Havířov – Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli ve třetím čtvrtfinále play off první Chance ligy v Havířově 2:1 a ujali se vedení v sérii 2:1. Čtvrtý duel se hraje znovu na ledě soupeře ve středu (18).

Zdeněk Doležal | Foto: Deník/ Jan Škrle

Do branky hostí se opět postavil Kváča, trenéři malinko přeházeli složení obranných dvojic i útočných formací, v sestavě chyběli dlouhodobí marodi Fillman a Šimánek.



Domácí začali náporem a úvodní minuty zápasu se odehrávaly prakticky výlučně před Kváčovou klecí. První velkou šanci však měl v 8. min. na druhé straně hbitý Doležal, jehož tvrdou střelu Bláha zlikvidoval efektním semaforem. Blízko gólu byl i jeho spoluhráč Jandus, do téměř prázdné branky však kotouč nedostrkal.



V přesilovce mohl skórovat domácí Rašner, jehož nahození zazvonilo o tyčku Kváčovy branky. Do vedení však šel přece jen Motor. Prudkou Bradleyho střelu dorazil ze skrumáže těl před brankou pohotový Karabáček a bylo to 0:1. Nervózní závěr třetiny, který provázelo několik šarvátek, sice patřil Havířovu, ale Kváča několika výbornými zákroky svůj tým podržel.



Vstup do druhé části hry vyšel hostím skvěle. V přesilovce se protáhl do útočné třetiny Doležal, stáhl si před soupeřovým obráncem kotouč pod sebe a báječnou střelou trefil horní růžek Bláhovy klece.



Definitivně mohl domácí srazit do kolem Karabáček. Své sólo ale nedotáhl a neuspěl ani dorážející Pýcha. Na druhé straně pozorný Kváča bleskurychlou lapačkou zlikvidoval jedovku Rehuše.



Jenže pět minut před druhou sirénou se Havířov přece jen dočkal. Odražený kotouč napálil za Kváčova Pawliczek a domácí znovu pořádně ožili. Kotalovu tečovanou střelu zachytil gólman Motoru skutečně na poslední chvíli a na tlak soupeře reagovala hostující střídačka oddechovým časem.



Třetí dějství začali svižněji Havířovští s vidinou vyrovnání. Obrana Motoru však pracovala spolehlivě a Kváča v brance působil velice jistým dojmem. Především při vyloučení Karabáčka svůj tým podržel.



Tlak Havířova postupně sílil a bránící se hosté už spíše jen vyhazovali puky ze své třetiny. Do větších šancí však svého protivníka nepouštěli. Až pět minut před koncem měl vyrovnání na holi Maruna, jeho střelu z prostoru mezi kruhy však kryl Kváča bravurním zákrokem.



Minutu a půl před koncem byl vyloučen hostující kapitán Kutlák, hosté odvolali gólmana a hráli šest na čtyři. Závěr byl dramatický, ale nesmírně důležitou druhou výhru hosté udrželi.