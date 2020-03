Svůj poslední duel na ledě soupeře zvládli Jihočeši velice dobře a ve středu zvítězili ve Vsetíně 5:2. „Soupeř doléčoval některé hráče před play off, takže nebyl v úplně kompletní sestavě. Pětkrát jsme Vsetín v sezoně porazili a bylo vidět, že domácí chtějí doma vyhrát. Ale první třetinu jsme ustáli solidně,“ konstatuje asistent trenéra Aleš Totter.

Od druhé třetiny byl jeho tým lepší a zvítězil zcela zaslouženě. „Na začátku druhé části měl soupeř šanci po naší chybě v rozehrávce, ale hned z protiútoku jsme dali gól a začali jsme kontrolovat hru. Byli jsme lepší. Až za stavu 5:1 pro nás Vsetín hned z dalšího střídání snížil a měl i další šanci. Vzali jsme si time out, ale ten byl spíše na uklidnění, abychom zápas v pohodě dohráli, což se nám také podařilo,“ zhodnotil vydařené utkání.

V sobotním duelu s Porubou už o moc nepůjde. Jihočeši mají již dávno jisté první místo, na kterém mají náskok rekordních třiačtyřiceti bodů na druhý Přerov. Poruba už nemůže skončit jinak než na osmém místě a má jistotu, že v pondělí ji čeká úvodní duel předkola play off doma s Jihlavou. „Uvidíme, v jakém stavu přijede Poruba,“ nechce Totter předbíhat. „My budeme hrát na šest beků a deset útočníků. Někteří kluci budou mít ráno normální trénink a poprvé dostane v brance příležitost junior Marek Dvořák. Celou dobu s námi trénuje a v play off se může stát cokoliv, tak mu chceme dát zápas, aby si to vyzkoušel. I když do vyřazovacích bojů počítáme s Milanem Kloučkem a Honzou Strmeněm. Kdyby se však něco přihodilo, tak Mára bude připraven. Proto dostane s Porubou příležitost od první minuty a Milan Klouček bude připraven na střídačce,“ informuje o premiérovém startu mladého gólmana.

Před startem klíčové fáze sezony dostanou někteří hráči volno a absolvují pouze dopolední trénink. Mladíci Svach a Beránek pojedou s David servisem do Příbrami na první duel druholigového předkola play off. „Také proto zápas odehrajeme jen na šestnáct hráčů,“ přikyvuje asistent. „Měli jsme to tak naplánované už nějaký čas dopředu,“ dodá.

Potěšitelné je, že se začíná vyprazdňovat týmová marodka. Mimo hru je sice stále ještě gólman Strmeň, ale už začal hrát obránce Plášil a v sobotu by měl poprvé po pauze naskočit další bek Pavel.

Naopak nenastoupí útočníci Holec a Venkrbec. „U Míry Holce je to spíše preventivní opatření. Kdyby to bylo play off, tak by do hry šel. Podobné je to u Matouše Venkrbce, jenž nedohrál zápas ve Vsetíně. Je to náš důležitý hráč, kterého nasazujeme do obranného pásma, a nás klíčový centr na buly. Dáme mu raději volno.“

K dispozici stále nejsou forvardi Endál se Šimánkem. „Oba se ale zapojí už do předzápasové přípravy před play off,“ ujistí Totter. Nejhorší je zatím situace v případě útočníka Kloze. „Uvidíme, jak se mu povede koleno rozhýbat, ale věříme, že na čtvrtfinále bychom mohli být kompletní,“ věří asistent Václava Prospala.

Proti Porubě nemůže nastoupit ani kanadský útočník Gilbert, jenž dostal stopku na jedno utkání kvůli většímu počtu vyšších trestů. „Trest si odkroutí a pro play off bude připraven,“ uvádí Totter.

Dvanáctidenní přestávku před startem play off si tým zpestří výjezdem na Lipno. „Po Porubě dostanou kluci dva dny volno. V úterý budeme mít normální trénink a po obědě se přesuneme do Frymburka, kde budou mít kluci k dispozici v úterý i ve středu welness centrum, které je tam na vysoké úrovni. Ve středu a ve čtvrtek máme zajištěný trénink na zimním stadionu v Českém Krumlově. Ve čtvrtek to zakončíme obědem a vrátíme se domů. Víkend pak bude volný a od pondělka už se začneme chystat na čtvrtfinále,“ nastínil trenér nejbližší program.

O přípravném duelu klub neuvažoval. „Byl by problém najít vhodného soupeře. Teď končí čtyři týmy z extraligy a šest celků z první ligy. Je smutné, že na začátku března přestane hrát deset profesionálních týmů. V červenci už všichni lítají na ledě, a teď, když by chodilo nejvíce diváků, tak skončí,“ kroutí hlavou. „Naše tréninky budou mít herní charakter a zápasů pak bude ještě hodně. Chceme hrát co nejdéle,“ usměje se.