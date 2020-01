Od trenérů jste dostali tři dny volna. Stačil jste pořádně oslavit Silvestra?

Byl jsem v Praze s kamarády, se kterými se moc nevídám, a řádně jsme to zapili. Ale teď už zase do práce. Už jsem se na to těšil. Tři volné dny byly docela dlouhé.

Vy jste byl v Praze, ale byla tady v Budějovicích nějaká větší kolektivní oslava?

Úplně ne, ale menší partičky spolu na Silvestra byly. Je hezké, že jako mančaft držíme pospolu.

Stačil jste se také trochu ohlédnout za uplynulým rokem?

Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Hlavně už se těším, až se zase rozjede zápasový kolotoč. A především už vyhlížím play off, které mi v posledních dvou sezonách uniklo. Už víme, že ho hrát budeme, a o to více se na něj připravujeme.

Do nového roku vstupujete v pozici suverénního lídra soutěže, který má třiadvacet bodů náskok.

Náskok máme už docela dlouho. V hlavách si to ale musíme nastavit tak, že všechny zápasy jsou pro nás přípravou na play off. Tak nám to neustále opakuje i trenér Prospal. Nesmíme nic vypouštět. Po Vánocích jsme prohráli dva zápasy za sebou, a jak se říká, dobrý tým neprohraje třikrát v řadě. To se také potvrdilo a se Vsetínem jsme to doma uválčili na naši stranu. Byl to výborný zápas pro diváky i pro nás. Jsme rádi, že jsme urvali takhle těžké utkání. To jsou přesně takové duely, které nás budou čekat v play off.

S povedeným rokem to byla ideální rozlučka?

Přesně tak. Bylo vyprodáno a pro fanoušky to musel být super zážitek. Poslední zápas v kalendářním roce jsme chtěli za každou cenu vyhrát a jsme rádi, že se nám to také podařilo.

Do nového roku vstupujete výjezdem na Moravu na tři zápasy. Pamatujete, kdy jste byl naposledy na takovém tripu?

Zažil jsem to naposledy možná v juniorce, v dospělých určitě ne. Je to zpestření a všichni se na to těšíme. Vypadneme do jiného prostředí a věřím, že přivezeme devět bodů.

Je to pro vás lepší, než abyste se po každém utkání vraceli domů?

Pro mě osobně určitě. Mám dlouhé nohy a v autobusu se nemohu pořádně uvelebit. Je super, že nám to takhle vedení klubu umožnilo. Mužstvo bude pospolu, což je další plus. Doufám, že se nám to podaří a urveme všechny body.

Legrace to ale nebude, na Moravě se nevyhrává lehce. Toho jste si vědomi?

Velice dobře. Poruba, Havířov, Přerov, to jsou těžcí soupeři. Sranda to nebude.

Na čele tabulky máte náskok, ale jinak je skupina o pořadí pro play off velice vyrovnaná. Vnímáte to?

Je to tak. Všech sedm ostatních celků je nacpaných v několika bodech. Pořád se přeskakují, takže jsme několikrát po sobě hráli proti druhému týmu tabulky. Každý zápas v této skupině je těžký a pro nás je to výborná prověrka před play off.