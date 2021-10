Váš bratr Robin je o necelých pět let starší a v hokeji leccos dokázal. Také díky jeho příkladu jste se rozhodl pro tento sport?

K hokeji mě přivedl především táta, jenž hrával hokej v Ústí a pak odehrál i něco v Německu.

Chodili jste se na něj s bratrem dívat?

To už si úplně nepamatuji, protože jsem byl hodně malý. Táta především zasvětil do hokeje bráchu a do nějaké osmé třídy ho i trénoval. Chodil jsem na každý jeho zápas a na zimáku jsem prakticky vyrůstal. Hokej byla u nás v rodině jasná volba.

S bratrem jste se za mlada hádali i prali, jako to mezi sourozenci bývá?

Jasně. To je klasika. Pořád jsme se prali a doma jsme šmrdlali hokej. Normální dětství jako všude jinde. Brácha byl přece jen o kus starší, takže jsem asi spíš dostával (úsměv). Ale už si to moc nevybavuji.

Bylo znát, že vám starší sourozenec v hokeji tak malinko prošlapává cestičku?

Snažil jsem se jít v jeho stopách. V Ústí se dostal do áčka a pak se přesunul do Litvínova do extraligy. Moje cesta byla podobná. Možná ne tak přímá, byla trochu klikatější, ale vždycky jsem chtěl jít v jeho šlépějích.

Vybavíte si jedinou sezonu za poslední roky, kdy se v Ústí hrála extraliga?

Pamatuji si, že moc dobrá nebyla. Spíše si vybavím, když už byl brácha v ústeckém áčku a hrálo se tam z první ligy o postup do extraligy. Na to si vzpomínám velmi dobře. Byly to super zápasy.

Je v Ústeckém kraji logický vývoj, že se kvalitní hráči stahují do Litvínova?

Dá se to tak říct. Víc možností vlastně není, když chcete zůstat doma, nebo alespoň ve svém kraji. Z Ústí je to do Litvínova čtyřicet minut autem. Je to takový logický krok.

Celou dobu, kdy jste hrál za Litvínov, jste tam dojížděl z Ústí?

Dojížděl jsem jenom rok a půl. Jezdili jsme s bráchou a gólmanem Michalem Petráskem a střídali jsme se, kdo pojede. Jenže pak oba odešli, musel bych jezdit sám a navíc jsem si v Litvínově našel teď už manželku, tak jsem se rozhodl přestěhovat.

Jak se žije v nejmenším extraligovém městě Litvínově?

Litvínov je malé město, kde toho kromě zimního stadionu a chemičky moc není. Jsou tam dvě kavárny a tři restaurace. Když chcete do kina, tak musíte do Teplic. Ale na druhou stranu záleží, co od toho očekáváte. Je tam klid, a když vyjedete kousek za město, tak jsou tam hned Krušné hory a krásná příroda. Nějaké velké vyžití tam není, ale kdo má rád klid, tak nemá žádný problém.

V Litvínově vždycky fungoval velký patriotismus. Hodně tam hrávali vlastní odchovanci, na které byli všichni hrdí. Platí to až dodnes?

Myslím, že ta doba už je pryč. Když přijedete do Litvínova na stadion, tak tam vidíte plakáty velkých hráčů, kteří tam vyrostli. Vždycky se Cheza tvářila jako rodinný klub, ale poslední dobou to tak není. Chodí tam hodně cizinců a už to není tak, jak to bývalo.

Jak jste prožíval jediný litvínovský titul v historii v roce 2015? Byl jste alespoň v širším kádru mužstva?

Byl jsem sice součástí Litvínova, ale hrával jsem na farmě v Mostu. Byl hlavní tým a pak trénovala skupina hráčů pro případ, že by se někdo zranil. V ní jsem se připravoval. Jakási teoretická šance, že bych zasáhl do play off, existovala, ale v té době jsem ještě neměl v extralize nic odehráno a byl jsem hodně mladý. Chodil jsem se ale dívat na všechny zápasy a velmi dobře si to vybavuji. V té době hrál i brácha, takže jsem to maximálně sledoval.

Byla to tehdy v Litvínově velká sláva?

Rozhodně. Lidi tam na to čekali hrozně dlouho. Jak už jsem říkal, Litvínov je malé městečko a titul pro něj byla obrovská věc.

V Litvínově jste ve své první sezoně nastupoval v jedné formaci s bratrem Robinem. Vzal vás tak trochu pod svá ochranná křídla?

Určitě. Pro mě to bylo zatím nejlepší hokejové období, na které nejraději vzpomínám. Povedlo se mi v Litvínově udělat hlavní tým a začínal jsem jako každý mladý kluk ve čtvrté lajně. V bráchově útoku ale došlo k nějakému zranění a trenéři rozhodli, že mě tam vyzkouší. Chytlo se to a vydržel jsem tam celou sezonu. Nakonec to pro mě byl parádní ročník.

Váš bratr má za sebou úspěšné působení v Kontinentální hokejové lize i národním týmu. Byl pro vás i vzorem?

V každém případě. Vypracoval se do pozice jednoho z našich nejlepších centrů. Jak říkáte, má zkušenosti z reprezentace, z KHL, teď sbírá další ve Švédsku. Určitě mám co zlepšovat, abych se mu přiblížil.

Jste spolu v častém kontaktu? Řešíte hodně hokej?

V kontaktu jsme velmi často, protože spolu hrajeme hry přes Xbox a u toho si voláme (smích). Probíráme všechno. Hokej i normální život.

Robin je specialistou na nájezdy, ve kterých má výbornou úspěšnost. Radí vám třeba, jak nejlépe zakončovat?

Že by mi radil, to ne. Ale samozřejmě se dívám, jak penalty jezdí. Takhle dobře jako on to neumím. Je vidět, že to má zmáknuté fantasticky, protože mu to sežere skoro každý gólman v jakékoliv soutěži.

Na internetu je možné objevit také vaši hokejbalovou registraci z Ústí nad Labem. Věnoval jste se v mládí tomuto sportu?

Něco jsem tam vždycky po hokejové sezoně odehrál, ale moc toho nebylo. Jenom pár zápasů.

Jaký je obecně váš vztah k doplňkovým sportům?

Kdysi jsem hrával fotbal ještě společně s hokejem. Ten mě hodně bavil. Jinak není moc času, protože v sezoně je program hodně náročný. Navíc to zavání zbytečným zraněním. K jiným sportům přistupuji už spíše jen rekreačně. Dostanu se k nim navíc opravdu málokdy. Maximálně si jdu občas zahrát tenis nebo badminton. Ale také moc ne.

Hokejbal vám ale asi šel, jako jde většině hokejistů?

To ano, nebylo to špatné. Je top však docela záhul. Spíše jsem to tam odchodil, ale jak to má člověk z hokeje trochu v ruce, tak jsem s tím problém neměl.

V průběhu extraligového duelu s Libercem jste odvolal faul na vaši osobu a pak hned jste inkasovali gól. Měl jste z toho dobrý pocit, nebo vám to třeba někdo i vyčítal?

Asi nevyčítal. Byla to jasná situace. Hned jsem věděl, že mě zasáhla hokejka mého spoluhráče a nebyl to faul. Vždycky jsem byl vychovaný, abych hrál fair play. Vůbec mě nenapadlo, že bych to rozhodčím neoznámil. Ale odvolal jsem naši přesilovku a hned při dalším střídání jsme dostali gól. To mi úplně lehce nebylo, celý zápas jsme však naštěstí zvládli. Kluci z Liberce mi děkovali, že jsem se zachoval dobře. Po utkání mě pochválil i trenér. Myslím si, že fair play musí být součástí hry. Nemělo by to být nic zvláštního.

Máte za sebou víc podobných událostí?

Nemám. Kdyby však taková situace nastala, tak to udělám znovu. Ale víckrát jsem se k ničemu podobnému nedostal.

Po pěti letech v Litvínově jste chtěl změnit působiště, nebo co bylo hlavním důvodem vašeho příchodu do Budějovic?

Bylo toho víc. Jednání s Litvínovem o prodloužení smlouvy neprobíhala tak, jak bych si představoval. Strávil jsem tam kus života a asi už to chtělo změnu. Přišla nabídka z Budějovic a nebylo co řešit.

Na jih Čech jste zamířil i s manželkou. Z hlediska prostředí pro soukromý život jste si očividně polepšili. Je to tak?

Samozřejmě, to se nedá srovnávat (smích). Manželce se tady hodně líbí.

Plní vaše působení v Motoru představy i po hokejové stránce?

Začátek byl super a sbírali jsme body. Pak jsme trošku polevili. Z osobního hlediska bych se potřeboval trefit. Někdy to tak je. Na ledě se přitom cítím mnohem lépe, než jsem si cítil loni v Litvínově. Do šancí se dostávám, ale bohužel mi tam zatím nic nespadlo. Potřeboval bych klidně nějaký šourák, ale aby se s body trochu roztrhl pytel.

Je hodně psychicky náročné, když člověk dlouho čeká na první gól sezony?

Je. Snažíte se tomu nepodléhat, ale v hlavě to rozhodně máte. Čím více zápasů bez gólu přibývá, tím je to horší. Pořád si říkáte, že teď už to přijde. Máte tři čtyři tutovky, ale stejně to tam nespadne. Určitě mám na sobě trochu deku a potřeboval bych se jí zbavit. Cítím se dobře, góly tomu však chybí. Také kvůli nim jsem přišel, ale zatím to tam bohužel nepadá.

Proti Mladé Boleslavi jste už byl dokonce ohlášen za střelce branky, ale puk nakonec do vlastní branky dopravil hostující kapitán Ševc…

To už jsem myslel, že puk uklidím do prázdné branky, ale Ševc tam přede mnou strčil hokejku. Sice mě hlásili jako střelce gólu, ale já jsem věděl, že dojde k opravě. Hlavní však samozřejmě je, že jsme gól vůbec dali.

Svůj první a zatím jediný gól za Motor jste zaznamenal v přípravě shodou okolností právě proti Litvínovu. Byla to navíc branka vítězná. Potěšila, i když se jednalo pouze o přátelský duel?

Někdy to tak bývá, že se prosadíte proti svému bývalému klubu.

Měl jste zvláštní motivaci, když jste nastoupil proti svým bývalým spoluhráčům poprvé v extralize?

Myslel jsem si, že to bude zvláštní, ale nějak mi to vůbec nepřišlo. Možná to bude trošku jiné, až budeme hrát v Litvínově. Žádnou velkou vědu z toho nedělám.