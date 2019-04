V polovině baráže máte na kontě pouhé dva body. Je asi zbytečné se ptát, jestli jste čekali větší bodový zisk.

Jasně, že jsme mysleli na mnohem víc bodů. V řadě zápasů jsme byli lepší než soupeř, ale všichni nás školí v koncovce. Často máme více střel, ale nedaří se nám využívat ani přesilovky. Soupeř je promění, my ne. Na každý gól se hrozně nadřeme.

Je cítit, že jsou soupeři oproti play off Chance ligy přece jen kvalitnější?

Kvalitativně bych řekl, že tam až takový rozdíl není. V baráži se ale trestá každá chyba. Zatímco soupeři je trestat umějí, my ne. Stojí nás hrozné úsilí, abychom dali gól.

Je psychicky hodně náročné, když v posledních kolech jdete od porážky k porážce?

Malinko demotivující je, když třeba teď naposledy odehrajeme v Chomutově parádní první třetinu a jdeme do kabiny za stavu 0:1. Přitom domácí měli jenom pár střel. Předtím doma s Pardubicemi to samé, ale bylo to dokonce 0:2. Není to příjemné.

Dá se na koncovce ještě nějak zapracovat i takhle na konci sezony?

Možná bychom měli zkusit koncovku zjednodušit a ještě více se tlačit do branky. Teď naposledy v Chomutově jsme nebyli až tak dobří v předbrankových prostorech. Domácí si to opravdu poctivě hlídali. Dva jejich beci pořád stáli před brankou, aby tam nikdo nezajížděl. Prostě se obětovat, dostat tam klidně i pár seker, ale pokusit se udělat nějaký chaos v soupeřově brankovišti.

Vy osobně dostáváte v klíčové fázi sezony na ledě dostatek prostoru. S tím jste spokojen?

Na tohle období jsem se těšil celou sezonu. Věřil jsem, že to přijde. Teď si to chci užít a co nejvíc hrát.

Co se dá z vašeho pohledu očekávat od druhé poloviny baráže?

Hlavně už bychom měli v Pardubicích vyhrát za tři body a pak to zopakovat i v dalších zápasech, abychom tabulkou ještě trochu zamíchali. Konec ještě není.

Věříte, že máte pořád ještě reálnou naději na postup?

Nějaká šance pořád je, tak se o ni musíme poprat. Začít je třeba hned v Pardubicích a pak to potvrdit i v dalších utkáních.

Překvapily vás Pardubice, jak po nevydařené sezoně v extralize zatím procházejí baráží suverénně?

Musím přiznat, že mě to překvapilo. Je znát, že se na baráž připravovaly už dlouho. Poslední kola dlouhodobé části odehrály s juniory. Oproti Chomutovu mají daleko větší nasazení a chuť do hry. Navíc mají v kádru zkušené hráče, kteří dokáží zakončovat.

Je to podle vás velká výhoda, že se Pardubice mohly delší čas chystat na baráž, zatímco vy jste museli podstoupit tvrdé boje v play off?

To ne. Oni mohou na druhou stranu říkat, že my jsme rozehraní. Myslím, že zase až taková výhoda to není.

V čem by měl být jiný duel v Pardubicích oproti tomu prvnímu, který jste prohráli 1:4?

Hlavně potřebujeme dát první gól, abychom také už jednou vedli. A pak nepřestat hrát a nepustit soupeře do hry.

Vstřelit první gól zápasu, to je ale váš velký problém.

To je pravda. A pokud už bychom vedli, tak si hlavně nenechat dát rychle nějaký zbytečný vyrovnávací gól. Aby soupeř musel také začít hrát. Takhle hrajeme my a z protiútoků dostáváme góly.

Ve zbývajících zápasech už nemáte moc co ztratit. Berete to tak?

To je na každém hráči, jak to vezme. Všichni bychom si to měli užívat a hrát naplno. Musíme jít do všeho na sto procent. Kvůli tomuhle jsme celý rok dřeli.