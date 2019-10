Na legendárním Lapači vedli hosté na začátku druhé třetiny 3:0, což udalo ráz celému zápasu. V závěrečné třetině sice Valaši dvakrát snížili na rozdíl jediného gólu, ale Jihočeši dokázali pokaždé rychle reagovat a odskočit na dvoubrankový rozdíl.

Po tříbodové výhře v Jihlavě a Chomutově tak Motor obral na jeho ledě dalšího silného protivníka. „Už třetí zápas hrajeme výborně pět na pět. Dostáváme góly jenom kvůli vlastní nedisciplinovanosti a po hloupých vyloučeních,“ říká asistent trenéra Aleš Totter.

Klíčový pro celý vývoj zápasu byl jeho začátek. „Dobře jsme do utkání vstoupili. A když se dostal soupeř na kontakt, tak jsme vždycky hned dokázali odskočit. To svědčí o síle týmu,“ ocenil asistent trenéra Prospala.

Přestože v počtu střel byl tentokrát aktivnější soupeř, byla výhra hostí zasloužená. „Důležité momenty zápasu jsme zvládli. Přitom ve Vsetíně to nikdy není jednoduché. Mužstvo to po dvou zbytečně ztracených bodech v posledním utkání s Porubou zvládlo velmi dobře. Rozhodující byl náš výborný vstup do utkání a reakce na kontaktní góly domácích.“

Výborný výkon podal brankář Strmeň, jenž po delší době vystřídal Kloučka. „Tahle změna byla plánovaná. Honza věděl dopředu, že bude chytat, a chopil se toho dobře. V pravou chvíli dokázal vytáhnout důležitý zákrok a je pod naším vítězstvím výrazně podepsán. Podržel nás, ale hlavní byl kompaktní výkon celého týmu,“ chválí Totter.

V závěru Vsetín zkoušel power play, ale na výhře českobudějovického týmu už to nemohlo nic změnit. „Pouze jednou se nám nepovedlo vyhodit kotouč, ale to už chybělo do konce jenom pár sekund. I kdyby z toho padl gól, tak by to byla jenom kosmetická úprava výsledku. Jinak jsme domácí v posledních čtyřech minutách k ničemu nepustili,“ chválí Totter své svěřence za koncentrovaný výkon.

Na ledě silných soupeřů se Motoru zatím daří. „Každý chce hrát hokej, ale tito lepší soupeři mají svou kvalitu, tlačí se dopředu a hra se přelévá. To nám svědčí a zápasy mají velký náboj z obou stran. Jsme rádi, že tyto výzvy zvládáme,“ pochvaluje si. „Ale je třeba říct, že až na utkání v Benátkách zvládáme i duely se slabšími protivníky,“ dodá.

Svůj vůbec první gól v dresu Motoru zaznamenal mladý útočník Vít Christov. „Za svou pracovitost si ho zaslouží,“ zdůrazní Totter. „Je to výborný kluk i hráč. Věříme, že to z něj teď spadne a body na jeho kontě budou přibývat,“ je asistent přesvědčen.

Skóre otevřel stále se lepšící Miroslav Holec. „V úvodu sezony měl trošku jinou roli, ale teď už chodí i na přesilovky. Víme, že to v něm je. Bylo jen otázkou času, kdy mu to tam začne padat. Nějakou dobu mu trvalo, než se adaptoval. Má to v sobě a ukazuje, že tým potáhne především v zápasech se silnými soupeři,“ má kouč důvěru ve zkušeného útočníka.

Vítězná sestava ze Vsetína by se zřejmě měla objevit také ve středu na ledě Budvar arény proti Frýdku. „Nejsme sice zastánci hesla, že se vítězná sestava nemění, ale žádnou velkou obměnu nechystáme a měli bychom nastoupit ve stejném složení jako ve Vsetíně,“ připustí Totter. „Otázkou je pouze post gólmana,“ dodá.