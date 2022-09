Na ledě Budvar arény bylo od úvodních minut cítit, že Jihočechům vstup do sezony vyšel a Litvínovu se naopak vůbec nedaří. Úvodní třetinu Motor vyhrál 2:0 a ve hře zcela jasně dominoval. „Měli jsme vynikající vstup do zápasu,“ přikývne i trenér Jaroslav Modrý.

Jenže ve druhé třetině přišla v této sezoně snad první chvilková ztráta koncentrace a soupeř dokázal vyrovnat na 2:2. „Vlastními chybami jsme pustili Litvínov zpátky do zápasu. Je to dobře bruslící a organizovaný tým. Trošku jsme si to sami zkomplikovali. Začali jsme vymýšlet věci, které normálně neděláme,“ připustí.

Naštěstí mužstvo dokázalo bleskově zareagovat. Ještě ve druhé třetině odskočilo na tříbrankový rozdíl a zápas dotáhlo s přehledem do vítězného konce. „Kluci zabrali. Pomohli jsme si standardní situací i přesilovkou. Vzali jsme si vedení na svou stranu a pak už jsme si to pohlídali. Naši rozdíloví hráči byli rozdílovými a dali nám šanci vyhrát. V klíčových momentech nás podržel gólman Hrachovina a hrálo se opět před vynikající diváckou kulisou,“ shrnul utkání.

Ještě krátce před sezonou neskrýval českobudějovický kouč, že je třeba vyladit útočnou činnost týmu. Očividně se to podařilo, protože v obou domácích zápasech nasázel svým soupeřům vždy šest branek. Sám kapitán Milan Gulaš se trefil pětkrát. „Ladit je třeba pořád všechno,“ usměje se trenér. „Musíme zlepšit i obrannou fázi. Všechno do sebe musí zapadat jako mozaika. Kvalitní defenziva přinese i dobrou ofenzivu. Na Milana Gulaše s Lukášem Pechem je radost se dívat, jak si vyhoví. Když k nim dáte mladého Přikryla, tak to funguje výborně. Pro diváky to musí být strašně atraktivní,“ je přesvědčen.

Motor nastřílel i Litvínovu šest gólů a zůstává bez ztráty jediného bodu

Motor má na marodce klíčového beka Stuarta Percyho a trenérům pořádně zatrnulo, když po srážce s vlastním spoluhráčem Jakubem Strnadem zamířil do kabiny otřesený další obránce Jan Štencel. Naštěstí se na třetí třetinu do hry vrátil. „Nejdřív ho trochu roztočil protihráč a pak ho trefil spoluhráč. Dostal do hlavy, ztratil rovnováhu a měl nohy jako nudle. Ale sám říkal, že je v pořádku, podíval se na něj doktor, tak jsme ho pustili zpátky do utkání,“ vrátil se Modrý k dost nehezky vypadajícímu momentu.

Litvínovský asistent trenéra Karel Mlejnek měl pochopitelně ke spokojenosti svého protějšku hodně daleko. „Utkání jsme nezačali vůbec dobře. Chyběly nám pohyb, souboje a rychlost. Výsledkem toho byl stav 2:0 po první třetině. Ve druhé jsme se dostali do zápasu. Bohužel po prohrané buly si soupeř vzal vedení velmi rychle nazpátek. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že ještě chceme s výsledkem něco udělat. Ale udělali jsme čtyři fauly v útočném pásmu. To je hrubá nedisciplinovanost a to se pak se zápasem absolutně nedá nic udělat,“ zlobil se na své hráče. A oprávněně. Litvínov totiž stále čeká na svůj první letošní bod.