V šesti přípravných zápasech jste jen dvakrát zvítězili a čtyřikrát prohráli. Jaký je váš pohled na dosavadní průběh přípravy?

Pořád máme na čem pracovat. Naše hra stále není taková, jaká by měla být. Je tam však z naší strany vidět úsilí. Možná pak z přemíry snahy, jak se člověk chce ukázat, vznikají chyby.

Dvě výhry jsou dost malý počet. Bylo na víc vítězství?

Bylo, ale je to příprava a do mužstva přišla spousta nových kluků. Je potřeba, aby si to nějak sedlo. Věřím, že postupně začneme vyhrávat.

V kádru byl hlavně ze začátku velký přetlak především v útočných řadách a prakticky všichni bojovali o své místo v týmu. Souvisí to s tou přemírou snahy, jak jste naznačoval?

Určitě. Nikdo tady nemá nic jistého. Každý se snažil nechat na ledě všechno. Je to jen můj názor, ale myslím si, že to prostě v zápasech trochu svazuje ruce. Kdo tady byl už loni, tak věděl, do čeho jde. Jaký je Venca Prospal trenér. Pro některé nové hráče to ale mohla být velká změna. Tak náročného trenéra třeba ještě nezažili.

Čekají vás dva duely v rámci Motor Cupu. Vnímáte tento turnaj jako novinku v přípravě?

Zase až tak nevnímáme, jestli je to turnaj. Bereme to spíše jen jako dva přípravné zápasy.

Soupeři vás ale čekají velice kvalitní.

Už když jsem do Budějovic přišel, tak jsem byl rád, že se v přípravě hraje proti takovým týmům. Když jsem nastupoval v Prostějově nebo v Litoměřicích, tak jsme v létě hrávali se stejnými soupeři, se kterými jsme se potom potkávali v sezoně. Maximálně jsme občas s Prostějovem jeli hrát proti polským týmům. Tady s Motorem je to výrazně pestřejší. Hrajeme proti celkům z Kazachstánu, Rakouska, Německa i z Ruska. To je super.

Linec je tým zhruba na úrovni naší extraligy?

Linec se mi hodně líbil v utkání, které jsme tam hráli (Motor prohrál 1:4 – pozn. red.). Hrál lépe než loni dva přátelské zápasy proti nám. Je to celek vysoké úrovně.

Ve čtvrtek vás čeká účastník KHL Amur Chabarovsk, což je alespoň papírově nejsilnější soupeř ze všech, se kterými hrajete. Bude to pro vás vrchol přípravného období?

Určitě. Loni se nám podařilo Chabarovsk v přátelském utkání porazit. Uvidíme, co letos. Jsou to samozřejmě hráči světové úrovně. Konfrontace s takovým týmem je vždycky zajímavá.

Co od takových zápasů očekáváte z herního hlediska a už víte, kdo který zápas odehraje?

Sestava bude známá až v den zápasu. Uvidíme, jak to trenéři naplánují. Čekat můžeme utkání ve velkém tempu. To v každém případě. Budeme muset lépe proměňovat šance, protože tohle jsou týmy, které je proměňovat umí.

Střílení gólů, to je problém, který vás trápil v minulé sezoně, ale přetrvává i v letošním přípravném období. Souhlasíte?

Na to, kolik máme šancí, dáváme málo gólů. To je pravda. S koncovkou se pereme. Musíme na tom ještě více zapracovat.