Situace se mění doslova každým dnem. Původně se mělo hrát dva týdny zcela bez diváků, což ještě bude platit také v neděli v Brně. Jenže pak už bude všechno jinak. Vláda od pondělka na nejbližší dva týdny stopla prakticky veškerý sport v zemi. Tedy i hokej.

Toto rozhodnutí vyvolalo u všech extraligových klubů mírně řečeno rozpaky. Výjimkou není ani českobudějovický Madeta Motor. „Samozřejmě vnímáme, že se epidemiologická situace zhoršuje a počty nakažených koronavirem rostou. Ale očekáváme přece jen trochu individuální přístup, abychom mohli alespoň trénovat, když už se nemohou hrát zápasy,“ kroutí hlavou generální manažer klubu Stanislav Bednařík.

Proč je přerušená hokejová extraliga, ve které už drtivá většina týmů prošla karanténou a je promořená, mu nedává smysl. „Nechápu to,“ diví se. „Zavolej si panu Prymulovi, proč to tak je,“ nijak neskrýval své rozhořčení.

Nejvíce ho štve, že jeho tým nesmí ani trénovat. „Nerozumím tomu, když náš promořený mančaft, který už byl dvakrát v karanténě, nesmí trénovat. Klíčová věta ve vládním nařízení zní, že budou uzavřená vnitřní sportoviště. Budvar aréna je uzavřené sportoviště, takže tam logicky nemůžeme. A na rybníku trénovat nemůžeme, protože na něm není led. Ale stejně tak by bylo zcela logické, že by extraliga pokračovala, když už jsou všechny týmy promořené. Nebo aby alespoň mohly trénovat,“ zlobí se Bednařík.

V neděli ale ještě před vynucenou pauzou Motor odehraje zápas v Brně. „Měli jsme tréninkový blok a doufáme, že věci z tréninku, na kterých jsme pracovali, přeneseme i do zápasu,“ přeje si asistent trenéra Aleš Totter. „Od posledního zápasu s Vítkovicemi máme devítidenní pauzu, takže očekáváme od našeho týmu velkou chuť a euforii, ale také větší sebevědomí,“ věří.

Jeho tým stále čeká na první extraligovou výhru. „Chceme ji urvat klidně i na Kometě, i když víme, že se jedná o mimořádně silného soupeře. Ale jedeme vyhrát. Pro nic jiného do Brna necestujeme,“ zdůrazní.

Kometa byla dlouho v karanténě a svůj vůbec první zápas sezony odehraje dnes s Plzní. „Nerozehranost bude pro Brno problém v utkání s Plzní, proti nám už to bude jiné. My jsme naopak měli dlouhou pauzu a ze zápasového rytmu jsme vypadli. Kometě hodně pomáhají diváci, ale teď se bude hrát před prázdným hledištěm. Každý má něco, mohlo by to být padesát na padesát,“ je Totter přesvědčen. „Určitě si vezmeme nějaké věci z jejich utkání s Plzní, na které se podíváme v přímém přenosu. Navíc máme poznatky i z letních pohárových zápasů Komety,“ dodá.

Největším problémem Motoru byla v úvodních zápasech sezony koncovka. Ani jednou nevstřelil více než dva góly. „Pracovali jsme na tom týmově i individuálně. Je to o sebevědomí, pohotovosti i výběru místa. Ale věřím, že už to prolomíme,“ je asistent přesvědčen.

Trenéři mají k dispozici kompletní kádr až na dvě výjimky, kterými jsou útočníci David Gilbert a Miroslav Holec. „David má zlomený nos, Míra žebra. Oba čeká třítýdenní pauza bez hokeje,“ informuje Totter.

S mužstvem se připravuje také gólman Jan Strmeň, jenž jinak hostuje v prvoligovém Vsetíně. Valaši jsou sice v karanténě, ale vytáhlý gólman je zdráv. „Proto Honza trénuje s námi, alespoň máme do tréninku tři gólmany. Ale do Brna jedeme s dvojicí Čiliak – Patera,“ upřesňuje.

Co bude dál, o tom Aleš Totter moc přemýšlet nechce. „Uvidíme, jak to dál bude vypadat. Je těžká doba a některé věci neovlivníme. Na Kometě to může být na dlouhou dobu náš poslední zápas. Nemusíme si potom zahrát tři týdny, nebo klidně i měsíc,“ dobře si uvědomuje složitost současné doby.