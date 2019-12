Jihočeši v letošní sezoně sehráli určitě lepší zápasy. Hned dvakrát museli dohánět dvoubrankový náskok zarputilého soupeře, ale opět dokázali svou mimořádnou fyzickou připravenost. Ve třetím dějství soupeře doslova přejeli (poměr střel na branku byl v závěrečném dějství 16:1!) a nakonec další zápas dokázali otočit.

Trenér Václav Prospal však tentokrát zrovna na sto procent spokojen nebyl. „Hokej někdy dokáže být vcelku nespravedlivý. V prvních dvou třetinách jsme byli všude pozdě. Veškeré puky padesát na padesát uhrával soupeř, byl lepší v osobních soubojích,“ uznal. „Nám se výborně povedla třetí třetina. První dvě z naší strany nestály za nic. Musíme si uvědomit, že zápasy nemůžeme otáčet donekonečna. Potřebujeme hrát šedesát minut a svým způsobem se připravujeme na to, co nás čeká v rozhodující fázi sezony. Proti dobře organizovanému a hladovému týmu, který hrál velmi dobře, jsme nebyli schopni odehrát šedesát minut. Důležité je, že kluci v kabině to ví,“ zdůrazní. „Ale vítězství nás stálo hodně sil.“

Že mužstvo dokáže vítězné zvládat i zápasy, ve kterých se mu herně příliš nedaří, Prospala těší. „Má to ale i svá proti. Samozřejmě je dobré, že tým je silný a každá lajna dokáže dát gól. Na druhou stranu je špatné poznání, že do zápasu nevstoupíme tak hladoví, jak bychom měli.“

V průběhu duelu domácí trenéři také pořádně zatřásli sestavou a kompletně proházeli i obranné dvojice, což jinak nemívají ve zvyku. „Dá se říct, že to přineslo kýžený efekt. Naši dva nejlepší obránci se hrubými chybami podepsali pod první dva inkasované góly. Trošku se potřebovali probrat, protože jejich výkon v posledních zápasech nebylo dostatečně dobrý. Proto šli od sebe a změny trošku pomohly,“ vysvětluje kouč, proč roztrhl elitní obranný pár Karel Plášil – Pavel Pýcha.

Až neuvěřitelně smolný zápas odehrál nejproduktivnější hráč Motoru Roman Přikryl, jenž se zranil při souboji na vhazování s havířovským Bednářem a čeká ho nucená delší pauza. „Má problém s ramenem a bude velmi dlouhou dobu mimo. Je to pro něj velká škoda, protože zažívá výbornou sezonu. Daří se mu a je to noc a den proti tomu, čím si procházel loni. Pro náš tým je to obrovská ztráta, protože je to výborný hráč,“ lituje Prospal absence jednoho z tahounů týmu.

Havířovský kouč Jiří Režnar neměl přes porážku svým svěřencům moc co vytknout. „Jsme zklamáni. Byli jsme schopni silnému soupeři vzdorovat. Kluci pracovali, dřeli, ale srazily nás individuální chyby,“ posteskl si. Je fakt, že jeho tým vedl v polovině zápasu 3:1 a měl na hokejkách i další branky. Pokud by Danelčák místo nastřelené tyče zamířil o kousek přesněji, nebo dvakrát za gólmana Strmeně nezaskočil v domácí brance kapitán Pýcha, asi by se zápas vyvíjel o dost jinak. To je třeba objektivně uznat.