Trenér Prospal se zlobil, že jste k utkání v Benátkách přistoupili, jako by se nemohlo nic stát. Bylo tomu skutečně tak?

To si nemyslím. V první třetině jsme hráli hodně v oslabení a dostali jsme v početní nevýhodě dva góly. Sami jsme sice šli dvakrát do vedení, ale hrozně rychle jsme také inkasovali, což nás trochu srazilo. Pak nás stálo hrozně moc sil, abychom s utkáním ještě něco udělali.

Jenže ve druhé třetině jste dostali ještě další gól a prohrávali už 2:4.

To byl docela paradox, protože druhou třetinu jsme odehráli mnohem lépe než první. Třetí třetina, to už bylo dobývání domácí obrany. Podařilo se nám vyrovnat a v závěru jsme měli šanci rozhodnout zápas i za tři body. Nakonec jsme prohráli na penalty, což byla škoda.

Vzhledem k vývoji zápasu, kdy jste ještě ve třetí třetině prohrávali o dvě branky, byl nakonec alespoň bod dobrý?

Vždycky, když se takhle prohrává, tak je bod dobrý. Je to lepší, než jet domů s prázdnou. Ale musíme sbírat body a je škoda, že jsme jich nepřivezli víc.

Předcházející dva zápasy jste jednoznačně vyhráli. Nemohlo tam být z vaší strany přece jen nějaké podvědomé podcenění?

Neřekl bych. Snažíme se jít do všeho naplno. Už jenom kvůli trenérovi, který by nám nic neodpustil. Taky jsme si to na následujícím tréninku pěkně vyžrali (úsměv).

V nájezdech se vám loni docela dařilo. Letos jste první rozstřel prohráli. Nechystal jste se také naskočit?

To asi není otázka pro mě. Nikdy jsem specialista na nájezdy nebyl. Jenom se ze střídačky dívám, co kdo předvede. Ale je to jednoduché. Soupeř dal tři góly, my jenom dva. Proto vyhrál.

Kdy jste jel vy osobně naposledy samostatný nájezd?

To už je hodně dávno. Asi ještě v juniorce. Nájezdy jsem nikdy nejezdil.

Prohráli jste po třech tříbodových výhrách, takže není důvod k nějaké panice. Považujete celkově vstup do sezony za vydařený?

Teď je hlavně na nás, jak se postavíme k dalšímu zápasu. Měli jsme docela tvrdý trénink, abychom si zase sedli na zadek a šlo to pořád tím správným směrem.

Ale začátek sezony dobrý byl. S tím souhlasíte?

Byl, to ano. Sezona začala dobře. Z utkání proti papírově slabším soupeřům mám daleko větší obavy než třeba z duelů proti Jihlavě. Tam je záruka, že hlava nastavená bude. Zvládli jsme to dobře. Na druhou stranu je třeba říct, že se hrozně těžko hraje v Kadani nebo v Benátkách, kde přijde málo lidí a jsou to utkání jako v tréninkové hale. Je to obrovský rozdíl proti tomu, když nám tady na zápas přijde pět tisíc lidí.

Co očekáváte od následujícího zápasu se Slavií, která má výrazně omlazený kádr?

Těžko říct. Špatně se mi o tom mluví, když jsem Slavii letos ještě neviděl hrát.

Scénář ale bude asi podobný jako ve většině domácích zápasů. Soupeř přijede bránit a vy budete především dobývat jeho obranu.

Nevím, jestli tady někdo s námi bude chtít hrát otevřenou partii. Určitě musíme čekat, že Slavia bude hlavně bránit.

V úvodu sezony se hraje třikrát v týdnu. Vyhovuje vám tak rychlé zápasové tempo?

V mých letech už je to docela cítit (úsměv). Jsem rád, že se nehraje úplně obden a je alespoň nějaký čas dát se trochu dohromady. Na druhou stranu je dobré, že si rychle zvykneme na zápasový rytmus. Kdyby byly prostoje, tak by se do toho člověk hůř dostával.