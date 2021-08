Naposledy Jihočeši neuspěli v úterý doma s Plzní, které podlehli 1:3. „Když se nevyhraje ani jeden z pěti zápasů, tak je to alarmující,“ připouští i trenér Jaroslav Modrý. „Těžko vyhrávat na jeden vstřelený gól. Musíme najít cestu, jak dávat branky. Plzeň nám udělila lekci z efektivity. Na 2:1 dala trochu náhodný gól a pak hrála dobře do obrany,“ dodává k utkání.

Domácí přitom do zápasu výborně vstoupili. Prvních deset minut jim zcela jednoznačně patřilo. Jenže dali pouze jeden gól a pak je přibrzdila tři zbytečná vyloučení, která vývoj duelu otočila. „Vstup do utkání jsme měli vynikající. Dali jsme gól a dobře jsme bruslili. Jenže jak jsme se nechali vylučovat, tak půlka střídačky neměla šanci dostat se na led. Hráči nebyli v tempu a celé se to roztrhalo,“ zlobil se.

Dominik Hrachovina se stále ještě zotavuje ze zranění z utkání se Spartou, takže dostal v brance opět šanci Jan Strmeň a zachytal výborně. „Dal nám šanci bojovat o výhru až do konce. Jenom škoda, že jsme ho nepodpořili žádnými vstřelenými góly. V koncovce nejsme efektivní,“ je si kouč dobře vědom.

Zápas nedohrál kvůli zranění obránce Petr Šenkeřík. „Uvidíme, jak dopadnou lékařská vyšetření,“ nechce trenér předbíhat.

Poprvé nastoupil v českobudějovickém dresu útočník Jan Ondráček, jenž přišel na zkoušku ze Zlína. „Má týden na to, aby ukázal, co v něm je a jestli si najde svou roli v našem týmu,“ řekl k testovanému forvardovi.