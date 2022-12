Vskutku pozoruhodným novým jménem na hráčském seznamu kohoutů je Zdeněk Bahenský. Zkušený šestatřicetiletý útočník se po dvou letech rozhodl vrátit k hokeji a přednedávnem se naplno položil do tréninku právě s táborským týmem. Zkušeností má na rozdávání. Někdejší mládežnický reprezentant je bronzovým medailistou z mistrovství světa osmnáctek v roce 2004. V téže sezoně si ho na draftu NHL vybrali ve třetím kole newyorští Rangers. V zámoří si zahrál juniorskou WHL a později si připsal i 13 startů ve farmářské AHL za Hartford Wolf Place, do nejslavnější soutěže světa ale nakonec nenakoukl. Zato v české extralize zanechal výraznou stopu – na kontě má celkem 397 startů v tuzemské nejvyšší soutěži, kde postupně hájil barvy mateřského Litvínova, Karlových Varů, Mladé Boleslavi a Sparty Praha. V sezoně 2016/2017 odstartoval svou pestrou zahraniční anabázi, a to ve slovenských Nových Zámcích. Odtud se ještě v témže ročníku přesunul do Itálie, následně hrál mezinárodní Erste Ligu za rumunský Brašov a nejvyšší soutěž ve Francii, konkrétně v Mulhouse. Zatím poslední kolonku v hokejovém životopisu Zdeňka Bahenského vyplnilo působení v polské Cracovii Krakov v sezoně 2019/2020.