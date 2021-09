Po vyrovnané první třetině se dostali v té prostřední do vedení vimperští hokejisté. Hosté z Jindřichova Hradce sice ještě jednu v utkání srovnali stav, ale posledních deset minut patřilo Vimperku, který rozhodl dvěma góly o svém vítězství.

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prvním zápasem odstartovala v pátek večer Krajská liga ledních hokejistů na jihu Čech. Do Vimperka zamířili Střelci Jindřichův Hradec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.