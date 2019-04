Baráž má za sebou první čtvrtinu. V čem je jiná než ta před dvěma roky?

Přijde mi to, že letos extraligové týmy hrají úplně jiný hokej než předtím. Předloni jsme odehráli první zápas také v Pardubicích a domácí nás tehdy nepustili ze třetiny. Jasně dominovali a vyhráli jsme se štěstím 2:1. Letos si myslím, že jsme byli lepší my, ale bohužel jsme nedali góly. Dynamo jenom trestalo naše chyby. V tom vidím největší rozdíl. Extraligové týmy nás nechávají hrát a hlídají si to hlavně zezadu. Spoléhají na brejky a zatím jim to vychází, i když doma jsme Chomutov dokázali porazit. Ten ale u nás hrál vyloženě zanďoura. To jsme opravdu nečekali.

Překvapilo vás, že Pardubice mají po třech kolech plný bodový zisk a pokaždé vyhráli alespoň o tři branky?

Abych byl upřímný, tak mě to opravdu docela překvapilo. Pardubice mají za sebou hodně špatnou sezonu a měly problémy. Myslel jsem si, že se to na mužstvu nějakým způsobem podepíše. Na druhou stranu tam už od půlky sezony věděli, že baráž hrát budou a mohli se na to připravit. Je vidět, že se připravili kvalitně a zatím v soutěži dominují.

V úterý jste prohráli na Kladně 0:2, se kterým jste se v sezoně utkali už popáté. Zápas hodně připomínal vaše poslední střetnutí na ledě soupeře v základní části Chance ligy, kdy jste také velmi dobře začali, ale pak už hráli jenom domácí.

Rozdíl byl ale v tom, že naposledy jsme jeli s lazaretem, kdy byla polovina týmu nemocná. Teď jsme sehráli vyloženě špatné utkání. Z naší strany tam nebylo vůbec nic. Kromě Petra Kváči v brance, který nás držel v nějaké naději. Jde to i za námi útočníky. Nevytvořili jsme si jedinou pořádnou šanci. Úplně ve všem jsme zaostávali. V rychlosti, agresivitě i důrazu. Nevím, čím to bylo. Musíme na tom ale zapracovat a zlepšit se, pokud chceme uspět.

Na druhou stranu je třeba říct, že Kladno podalo velmi dobrý výkon.

Je pravda, že Kladno mělo nůž na krku. Kdyby nevyhrálo, tak by se dostalo do hodně složité situace. První dva zápasy prohrálo a nedalo ani gól, což se pro nás ukázalo jako nevýhoda. Domácí do nás vletěli a nedali nám vůbec nic zadarmo. Jak už jsem řekl, ve všem byli jasně lepší.

Byla na ledě v kladenském dresu hodně znát hvězdná dvojice Jaromír Jágr – Tomáš Plekanec?

Určitě jsou znát. Na ledě a možná ještě víc v kabině. Oba jsou to lídři, kteří toho mají strašně moc za sebou. Pro Kladno je to veliká pomoc. Ale věděli jsme o tom a připravovali jsme se na zápas. Bohužel jsme zase nedokázali ubránit přesilovku, což se nám stalo v každém utkání baráže. Ale takový hráči tam znát jsou, to je jasné.

Co změníte, aby na vašem ledě zápas s Kladnem vypadal jinak?

Oproti zápasu na Kladně úplně všechno. Podíváme se to utkání na videu a něco si k tomu řekneme. Musíme více chodit po soupeřových obráncích. Měli strašně moc času a my jsme byli všude pozdě. Potřebujeme být rychlejší a nedat soupeři čas na ledě, aby neměl klid na rozehrávku. Když měli domácí čas, tak nás přehrávali. To bylo špatně. Musíme beky více napadat a dostat je pod větší tlak, čímž je donutíme k chybám. To je hlavní věc, kterou je třeba změnit.