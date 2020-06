Písecký hokej udělal důležité kroky. Myslí na zlepšení i na 1. ligu

Fanoušci píseckého hokeje, kteří mají v paměti konec devadesátých let dvacátého století a začátek nového milénia, jistě vzpomínají na tehdejší parádní výkony mužstva od Otavy. To vybojovalo postup do druhé nejvyšší soutěže, v níž pak zazářilo.

IHC Králové Písek. | Foto: Deník / Petr Brůha

Od té doby však uplynulo mnoho let a hokej v Písku si prošel nemalými problémy. V posledních letech se dokonce spekulovalo, zda se na ledě vůbec bude prohánět dospělé mužstvo ve žlutomodrých barvách. Minulé sezony nepřinesly fanouškům hokeje v královském městě příliš radosti, ale nyní to vypadá, že by se opět mohlo blýskat na lepší časy. Alespoň vedením klubu aktuálně činěné kroky tomu napovídají. Před sezonou 2020/21 přichází z tábora Králů jedna zásadní novinka za druhou. Tou první byla změna na postu trenéra. Karel Herr, jež do klubu přišel v polovině roku 2017 a kromě jednoho ročníku u mládeže vedl dvě sezony A-tým, se rozhodl odejít. Mladého lodivoda, který svůj tým v prvním roce dokázal dostat do vyřazovacích bojů, v nichž potrápil favorizovaný Šumperk, a v roce druhém se potýkal s mládím a nestabilitou svého kádru, nahradí trenér, jehož jméno vzbuzuje naději. Luboš Rob, kterému bude na lavičce asistovat matador Václav Šrámek, je v povědomí fanoušků zapsán díky svému dlouholetému hráčskému působení, ale má za sebou i několik trenérských zkušeností. Vedl českobudějovickou juniorku a působil i jako asistent trenéra prvoligového áčka Motoru. Na lavičku Písku přišla hokejová osobnost, která by po období stabilizace měla tým nasměřovat nejprve k vyšším patrům druhé ligy a časem snad také k myšlenkám na návrat mezi prvoligisty. „Prvním cílem je dostat se v této sezóně do play-off. Jinak cíle do budoucna budou postupné,“ prozradil Luboš Rob, který má u Otavy smlouvu na jeden rok, ale spolupráce s píseckým hokejem není jinak ohraničena časem. Další novinky jsou čerstvé. V Písku se nechali inspirovat modelem, který již v jiných klubech funguje, a oddělili dospělý tým od mládeže. Zatímco mládež IHC Písek i nadále zůstane pod křídly zapsaného spolku, druholigový A-tým bude zaštiťovat společnost s ručením omezeným, která dostala název IHC Králové Písek 2020. Nová jména lze hledat také v manažerském týmu. Jako generální manažer A-týmu bude nově působit Erik Svoboda a post obchodního manažera obsadil Zdeněk Šťastný, který již v klubu dříve působil i jako předseda. Roli sportovního manažera zastane nový trenér Luboš Rob. Po letech spekulací a ne příliš nadějných vyhlídek to vypadá, že by se písecký dospělý hokej mohl odrazit ode dna. Myšlenky na obnovu zacházející slávy žlutomodrých barev dostávají posledními kroky klubu reálné obrysy. Vše se však ukáže až v průběhu nové sezony. Boje o mistrovské druholigové body začnou znovu 19. září. Písečtí hokejisté budou součástí skupiny Jih, kde se potkají s týmy: HC Stadion Cheb, SHC Klatovy, HC David servis České Budějovice, HC Tábor, HC Příbram, HC Kobra Praha a BK Havlíčkův Brod. V úvodním utkání se představí na ledě Havlíčkova Brodu, 23. září doma přivítají Příbram.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu