Branky: 5. Putz (Štrombach), 13. Exner (Amirov), 15. Putz (Štrombach), 18. Hovsepyan (Amirov, Subbotin), 23. Putz, 41. Exner (Amirov, Hovsepyan), 49. Exner – 17. Brož (Novotný, Hanus), 27. Chocholoušek (Cháb, Hanus), 50. Volf (Hanus, Radoš), 54. Pouzar (Hrakholski, Radoš), 55. Hollar (Macháček, Radoš). Rozhodčí: Trnka – Hofman, Figer. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:1.

Sestava IHC Písek: Novák (21. Kříž) – Dvořák, Hanus, Kurfürst, Radoš, Pavlát, Turek – Hollar, Cháb, Volf – Brož – Koupal, Březina, Chocholoušek – Novotný, Matiášek, Hracholskij – Pouzar, Macháček.

V dalším kole nadstavby B druhé hokejové ligy skupiny Západ zajížděli písečtí hokejisté na led posledního Hronova. Tohoto soupeře v sezoně dvakrát doma porazili, na ledě soupeře se vůbec nehrálo a Písek vyhrál kontumačně. Postavení v tabulce favorzovalo tým od Otavy, ale potvrdilo se, že ve sportu není dopředu nic dané.

V první třetině domácí trefili snad každou šanci, do které se dostali. Písečtí, ač také zaměstnávali gólmana soupeře, v koncovce štěstí neměli. A tak se domácí dostali do tříbrankového vedení. A když přidali na začátku druhého dějství pátou branku, vypadalo to s Píseckými hodně zle. Ti sice ještě do konce třetiny snížili, ale úvod té poslední patřil znovu domácím. Ti se dostali až do pětibrankového náskoku, a tak mohl závěrečný tlak týmu od Otavy pouze zmírnit porážku.

Ještě před necelými čtrnácti dny by nikdo nepochyboval o tom, že se Písečtí dostanou do play off II. ligy (postupují sem nejlepší dva týmy nadstavby B). Najednou je po třech kolech vše naprosto otevřené. Tabulku vedou Benátky nad Jizerou o bod před Pískem a o další dva body pozadu je Děčín.

Písečtí již nemají v tuto chvíli kam ustupovat. Ve středu 15. února od 18 hodin hostí Cheb a nutně potřebují tříbodovou výhru.

Aktuální tabulka:

1. HC Benátky nad Jizerou 39 16 4 3 16 145:146 59

2. IHC Králové Písek 39 16 4 2 17 126:136 58

3. HC Děčín 39 17 1 3 18 155:146 56

4. HC Stadion Cheb 39 13 3 1 22 113:141 46

5. SHC Klatovy 39 10 1 1 27 100:146 33

6. HC Řisuty 39 10 0 3 26 135:211 33

7. HC Vlci Jablonec nad Nisou 39 7 3 2 27 117:211 29

8. HC Wikov Hronov 39 6 1 2 30 110:239 22