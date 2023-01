Branky: 3. Nekvinda (Čejka, Shikut), 27. Šik (Rozhon, Konášek), 58. Troška (Krutina) – 13. Chocholoušek (Koupal), 30. Volf (Hanus, Matiášek), 36. Cícha (Radoš), 40. Novotný (Hrakholski, Cháb), 43. Brož (Novák, Macháček). Rozhodčí: Hlinka – Tichý, Goltsch. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0.

Sestava Písku: Novák (Polhorodnik) – Turek, Novák, Pavlát, Cícha, Radoš, Brož, Hanus – Matiášek, Novotný, Chocholoušek, Macháček, Březina, Koupal, Volf, Cháb, Hollar, Hrakholski, Pouzar.

Písečtí hokejisté si jdou za svým cílem postupu do play off. Tam postoupí pouze dva nejlepší týmy ze skupiny o 9. - 16. místo II. ligy skupiny Západ.

V Chebu Písečtí nezačali právě nejšťastněji a brzy inkasovali úvodní branku utkání. Jihočeši však šli aktivně za vyrovnáním a to se jim podařilo o deset minut později, kdy využili přečíslení v soupeřově třetině. O vítězi rozhodla druhá třetina. Nejprve sice dali domácí gól v oslabení, ale druhá desetiminutovka prostřední periody jasně patřila hostům. Nejprve srovnali při přesilovce a v závěru této části přidali ještě dva góly. Hned v úvodu třetího dějství přidali Písečtí pátou branku a zbytek utkání si již zkušeně pohlídali.

Písečtí hokejisté mají po 34 kolech na 9. místě 53 bodů a tříbodový náskok na desáté Benátky nad Jizerou. Jedenáctý Děčín již ztrácí bodů devět. Rozehrané to tak mají Jihočeši velice dobře. V sobotu 28. ledna je čeká veledůležité domácí utkání právě proti Benátkám nad Jizerou. Další tři body by play off přiblížily ještě více. Začíná se v 17 hodin.

Zdroj: IHC Písek