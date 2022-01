Důležité bylo, že hosté přežili díky výbornému Dominiku Hrachovinovi v brance i kousku štěstí úvodní mohutný nápor soupeře. „Domácí měli lepší vstup do utkání, prvních deset minut jsme trošku hledali nohy,“ připustil i trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Postupně však jeho svěřenci srovnali krok a přestože po dvou třetinách o gól prohrávali, v té závěrečné dokázali zápas otočit. „Bylo to vyrovnané utkání. Od druhé třetiny jsme si vytvářeli velké množství šancí. Pomohli jsme si dobře sehranou přesilovkou a nakonec jsme našli cestu, jak vyhrát,“ mohl kouč opět použít svoji oblíbenou formulku. „Kluci makali a hlavně nás podržel gólman, což asi bylo nejdůležitější,“ dodal.

Také domácí lodivod Patrik Augusta viděl vyrovnaný zápas. „Rozhodly ho přesilové hry. My jsme znovu ani jednu neproměnili a ani jsme si v nich nevytvořili moc šancí. Soupeř naopak v jedné skóroval a tím rozhodl utkání,“ stručně duel zhodnotil.

Paráda! Motor zkrotil Bílé Tygry v jejich aréně a veze na jih cenné tři body

Nejlepším hráčem zápasu byl po zcela po zásluze vyhlášen gólman Motoru Dominik Hrachovina. Pod Ještědem strávil povedenou sezonu a proti svým bývalým spoluhráčům se chtěl vytáhnout. Podal výborný výkon, zaznamenal třicet úspěšných zásahů a inkasoval jediný gól. „Prvních deset minut bylo opravdu těžkých a bál jsem se, že tady moc bodů neposbíráme,“ smál se strážce českobudějovické svatyně. „Cestou sem jsme se dost nasmáli a v úvodu jsme asi ještě chvíli zůstali v autobusu. Byli jsme v dobrém rozpoložení a probrali jsme se až po těch deseti minutách. Potom jsme se ale srovnali a myslím, že jsme byli Liberci vyrovnaným soupeřem. Řekl bych, že jsme chtěli vítězství trochu víc než domácí,“ neskrýval velkou spokojenost z tříbodového zisku.

Jedinému gólu, který inkasoval, se prý zabránit dalo. „Zachy (liberecký útočník Marek Zachar – pozn. red.) je strašně rychlý. Chtěl jsem mu skočit pod nohy, ale on to asi čekal a udělal to hezky. Hodil mi to zpátky pod ruku a byl jsem tam trochu jako šašek,“ s úsměvem popsal své dojmy z nedělního jediného inkasovaného gólu.

Liberečtí v závěru zkusili dvě a půl minuty dlouhou power play, ale kromě jedné nebezpečné tečované střely si toho moc nevytvořili. „Kluci tam zablokovali nějaké střely, což nám hrozně pomohlo,“ připustil.

Po utkání připravili domácí fanoušci Hrachovinovi ovace. Nezapomněli, jak se v jejich klubu před dvěma roky prezentoval. „Bylo to příjemné už minule. Teď jsme navíc vyhráli, takže tím to bylo lepší,“ ocenil.