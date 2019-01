České Budějovice - Už se stalo tradicí, že jeden ze zápasů hokejistů ČEZ Motoru ve WSM lize je věnován zejména dívkám, ženám a dámám v publiku. A že jich na hokej chodí čím dál více.

Ženy nechybí nikdy v hledišti Budvar arény. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Tentokrát se mohou zástupkyně něžného pohlaví těšit na pondělí, kdy se hraje od 17:30 zápas s Kadaní. Prvních 1000 žen dostane v Budvar aréně malý dárek. Vstupenku do speciálního sektoru pro dámy bude možné zakoupit u pokladny za pouhých 50 Kč.



Ženy a hokej, tohle spojení v Českých Budějovicích platí rok od roku více a více. Podíl dam v publiku totiž roste a Motor je za to rozhodně moc rád. "Je skvělé, kolik žen a dívek v Českých Budějovicích na hokej chodí, moc si toho vážíme. Pro kultivaci prostředí na hokeji je to mnohem důležitější, než jakékoli předpisy a pokuty od svazu. Před dámami si i horkokrevnější pánové dávají přece jen větší pozor na to, co křičí," glosoval s úsměvem zásluhy žen v publiku ředitel marketingu a PR Motoru Tomáš Kučera.



Pokud tedy ženy chtějí ušetřit, stačí v den utkání přijít k pokladně a zakoupit si speciální vstupenku pro ženy v ceně 50 Kč, na kterou budou vpuštěny do haly skutečně jen ženy a dívky. A první tisícovku žen potěší po příchodu do haly i malá pozornost od klubu. Přizpůsobený "lepším polovičkám" bude mnohem více i program v hale. Zkrátka, ženy a Motor, to je spojení, které k sobě patří.