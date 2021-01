Trenér Jihočechů Václav Prospal měl pochopitelně ke spokojenosti daleko. „Je to obrázek celé naší sezony. Zápas máme docela slušně rozehraný, pak přijde pasáž, kdy začneme dělat hrubé individuální chyby, celá naše hra se rozsype a utkání nám uteče,“ jen nevěřícně kroutil hlavou.

Porážka ho mrzela. „Nemám pro to vysvětlení. Jestliže se chyby opakují, tak asi budeme muset začít apelovat na vedení, abychom přivedli hráče, kteří ty chyby opakovat nebudou. Je to frustrující, ubíjející a nevím, kolik slov mám ještě říct. My se v určitých chvílích porážíme sami,“ zlobil se.

Přes vysokou výhru měl výhrady i trenér Sparty Josef Jandač. „Měli jsme katastrofální vstup do zápasu. První třetinu jsme vůbec nezvládli. Pak jsme udělali určité změny a něco jsme si k tomu řekli. Ve druhé třetině jsme se zlepšili, ale pořád to ještě nebylo ono. Až ve třetí třetině jsme proměnili šance,“ zhodnotil utkání.