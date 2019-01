České Budějovice – Nejvyšší výhry v letošní sezoně dosáhli hokejisté ČEZ Motoru. Po pohodovém výkonu poslali nováčka první Chance ligy Porubu domů s výpraskem 8:1 a nadále si drží vedoucí příčku v tabulce. Ve středu je ale čeká křest ohněm na ledě ambiciózního Vsetína (17.30).

Pavel Novák slaví gól do sítě Hynka Kůdely. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Nebylo to však zase až tak jednoduché, jak by konečný výsledek mohl naznačovat. Domácí totiž po vlažném začátku inkasovali první gól a chvíli trvalo, než se z tohoto šoku vzpamatovali. „Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit, ale to se nám nepovedlo. Z jedné otočené situace jsme dostali gól na 0:1 a trošku nám trvalo, než jsme se do zápasu dostali,“ připouští i trenér vítězného týmu Václav Prospal.



Ještě v první třetině ale jeho svěřenci skóre otočili. „Pomohl nám gól z přesilovky. Potom se projevilo, že když jsme silní v soubojích a na mantinelu, a jsme schopní se udržet na puku, tak se dostáváme do přečíslení. Ve druhé třetině nám tam napadaly čtyři branky a zápas už se potom jenom dohrál,“ neměl tentokrát náročný kouč k výkonu svého týmu vážnějších připomínek.



Hostující trenér Aleš Flašar byl z výkonu svého týmu hluboce naopak zklamán, což nijak nezastíral. „Z toho, co jsme předvedli, jsem hodně zklamaný. Do stavu 2:1 jsme v první třetině ještě hráli to, co jsme chtěli. Ve druhé třetině jsme ale po našich fatálních chybách dostali na 4:1. Připadalo mi to, že naši hráči přestali hrát. Nebyl tam z naší strany žádný souboj, žádný kontakt. Nic,“ kroutil hlavou. „Proti tak silnému soupeři, jakým Budějovice jsou, si nemůžeme dovolit takovou blamáž, jakou jsme i ve druhé třetině předvedli. Takhle laxně k utkání přistoupit nelze. Nemůžeme si dovolit vypustit dvacet minut. To prostě neexistuje.“



Výsledek pro jeho tým přesto nemusel být až tak krutý. Jeho svěřenci totiž promarnili několik vyložených šancí. „Máme problém s tím, že nedáváme branky. Mohli jsme třeba kousat daleko víc, jenže jsme neproměnili tři samostatné nájezdy. To je velká chyba. Místo, abychom tím zápas zdramatizovali, tak jsme byli na ledě jen do počtu,“ zlobil se Flašar.



Ve středu hrají Jihočeši ve Vsetíně, sobotní duel v Benátkách nad Jizerou pak mají odložen až na pondělí 29. října. „V sobotu mají v Benátkách na zimním stadionu krasobruslařské závody. Požádali nás o přeložení zápasu, tak jsme jim vyšli vstříc,“ vysvětluje sportovní ředitel Motoru Petr Sailer.