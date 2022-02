Hokejisté Slavoje v základní části za suverénním budějovickým Samsonem dlouho okupovali druhou příčku, aby nakonec skončili těsně třetí za Soběslaví, což znamenalo, že se ve čtvrtfinálové sérii hrané na dvě vítězství utkají s veselskou Lokomotivou, jež obsadila šesté místo. Během dlouhodobé fáze soupeře ze soutoku Lužnice s Nežárkou dvakrát porazili (7:5 a 6:2), takže do play off podle postavení obou týmů v tabulce i bilance vzájemných zápasů vstupovali Krumlovští v roli favorita. Ale play off je jiná soutěže, jak praví nepsané pravidlo, o čemž se Medvědi přesvědčili už před dvěma lety, kdy v nedohrané sezoně podobně rychle vypadli rovněž ve čtvrtfinále se Strakonicemi.

„Oba duely měly hodně společného. Brzy jsme po zbytečných chybách pramenících z nedisciplinovanosti prohrávali 0:2 a ve zbytku zápasu jsme manko doháněli. V prvním střetnutí doma jsme byli lepší, dokázali jsme srovnat, ale už se nám nepovedlo dát gól navrch a vytvořit tak na soupeře tlak, což byl kámen úrazu celé série. V tom druhém jsme během úvodních pěti minut přišli o dva útočníky, kteří po hloupých faulech vyfasovali tresty do konce utkání. Šest minut jsme hráli v oslabení tří proti pěti, ale když jsme to přečkali bez úhony, nedokázali jsme toho využít ani přes celou řadu vyložených šancí. Zápasy byly nadmíru vyrovnané, klidně mohly skončit opačně, rozhodovaly detaily,“ konstatoval českokrumlovský kouč Vilém Migl.

Přitom základní část zvládli jeho svěřenci výborně a bez většího zakolísání, přestože se nezřídka potýkali s četnými absencemi kvůli zraněním a nemocem.

„Až na jeden, dva zápasy jsme podávali stabilní výkony. Soběslav, která skončila před námi, jsme dvakrát porazili a velmi vyrovnané duely jsme sehráli i se Samsonem. Cílem bylo skončit do čtvrtého místa, což jsme splnili. Ale sezona se hodnotí podle play off, takže s tím, že jsme vypadli už ve čtvrtfinále, spokojeni být nemůžeme. A to i přesto, že postupující Veselí nebylo lepším, ale šťastnějším týmem. Trochu nás však srážela nedisciplinovanost některých hráčů, což samozřejmě v konečném důsledku škodí celému týmu,“ podotkl

Český Krumlov – Veselí nad Lužnicí 4:5 PP (1:2, 2:2, 1:0 – 0:1)

Brankyóly a nahrávky: 16. J. Krcho (V. Krcho), 36. Trummer (Gallistl), 39. Hakl (Kozák, Vondřich), 42. Kozák (J. Krcho, Hakl) – 1. Mikeska (Míchal), 11. Vlach (J. Benda, R. Benda), 24. Bláha (Chocholoušek, Mikeska), 40. Pechlát (Marcilis), 63. Pechlát (R. Benda). Rozhodčí: Lukáš, Vavruška – Kubeš, Dančišin. Vyloučení: 7:9, navíc Marcilis (Veselí) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:1.

Veselí nad Lužnicí – Český Krumlov 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Bárta (Chocholoušek, Mikeska), 4. Vlach (Klimeš, R. Benda), 27. Mikeska (J. Benda), 46. Bárta (Chocholoušek) – 15. Koupal (Kadlec, Vondřich), 23. Řepa (Hakl, V. Krcho), 28. Čížek (Vondřich, Trummer). Rozhodčí: Jílek, Novotný – Kothera, Diviš. Vyloučení: 7:8, navíc Bláha (Veselí), J. Krcho, Klíma (oba ČK) všichni 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:2.

Další výsledky čtvrtfinále

Samson České Budějovice – Hluboká nad Vltavou 9:4 (7:2, 2:1, 0:1)

Branky: 1., 12., 16. a 32. Šulčík, 3. a 16. D. Nedorost, 16. Sumerauer, 20. Mrázek, 40. M. Hanzal – 8. Matys, 20. Vácha, 36. Adam, 57. Rob. Rákosník. Rozhodčí: Jílek, Novotný – Tuháček, Vokoun.

Vyloučení: 11:14, navíc J. Hanzal (ČB) 5 minut + do konce, Vácha (Hluboká) 10 minut + do konce. Využití: 1:1.

Hluboká nad Vltavou – Samson České Budějovice 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky: 7. Rob. Rákosník – 8. Mrázek, 9. Sičák, 29. M. Hanzal, 37. J. Hanzal, 59. Sumerauer (Kuchejda, Mrkvička). Rozhodčí: Macháček, Hamr – Bušta, Soukup. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1.

Konečný stav série 2:0, postupuje Samson ČB.

Soběslav – Milevsko 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Branky: 10. a 51. Žákovský, 39. Čížek, 41. Píha, 60. Macháček – 40. Radosta, 46. Radosta, 58. Košař. Rozhodčí: Šperl, Svoboda – Diviš, Matas. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:1.

Milevsko – Soběslav 2:7 (1:0, 0:2, 1:5)

Branky: 8. Řezáč, 48. Pechánek – 39. a 42. Macháček, 48. a 57. Přibyl, 21. Žákovský, 49. Hubata, 53. Čížek. Rozhodčí: Matoušek, Vavruška – Hřídel, Kubíček. Vyloučení: 10:5, navíc Pecka, Brož (oba Mil.), Pauš, Hubáček, Hák (všichni Soběslav) 5 minut + do konce. Využití: 0:2. V oslabení: 1:1.

Konečný stav série: 2:0, postupuje Soběslav.

Strakonice – Radomyšl 5:7 (0:1, 2:3, 3:3)

Branky: 35. a 53. Dlouhý, 38. Kopenec, 53. Švec, 58. Cibuzar – 34. a 57. Slavík, 12. Hovora, 21. Vlk, 27. Krejsa, 43. Novotný, 58. Gába. Rozhodčí: Matoušek, Trnka – Votruba, Knor. Vyloučení: 7:5, navíc Tintěra (Str.) 10 minut OT. Využití: 0:2.

Radomyšl – Strakonice 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky: 9. Hřebíček, 36. Brož, 60. Vlk – 51. Bouška. Rozhodčí: Lukáš, F. Svoboda – Lang, Dančišin. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:0.

Konečný stav série: 0:2, postupuje Radomyšl

Dvojice pro semifinále

Samson ČBV – Radomyšl, Soběslav – Veselí n. L.