Až na drobné korektury v útočných formacích nastoupili hosté ve stejném složení jako hráli naposledy s Plzní. Kromě dlouhodobých marodů Holce s Indrákem chyběl také rekonvalescent Gilbert.

Smolnější začátek utkání si Jihočeši snad ani nemohli představit. Ve 4. min. se Gernátova přihrávka odrazila od Venkrbcovy brusle přímo za záda bezmocného Čiliaka. Klasický vlastenec bylo to poslední, co mohl Motor potřebovat…

„Chtěl jsem puk posunout do jízdy najetému spoluhráči a puk se od brusle hostujícího hráče odrazil přímo do branky. Vždycky se snažím tlačit to do místa, odkud padají góly. A jsem rád, že to tam spadlo,“ popsal svůj kuriózní gól třinecký obránce Martin Gernát.

Už tak v pohodě hrající Oceláři se dostali do ještě větší pohody a na ledě dominovali. Ve 12. min. to bylo 2:0. Třinec rozebral českobudějovickou obranu, Jaškovu střelu Čiliak vyrazil a nekrytý Chmielewski v pohodě dorazil do jeho sítě. Na střely na branku vyhráli domácí úvodní třetinu jasně 14:5, na góly 2:0.

Třetí branku přidali Oceláři hned po změně stran. Po další bleskové kombinaci zakončoval Galvinš už do prázdné branky. Až pak se dočkali také Jihočeši. Po vydařené Raškově individuální akci doklepával z brankoviště důsledný Michnáč.

Jenže favorit nechtěl připustit žádné komplikace a záhy odskočil opět na tříbrankový rozdíl. Ve své první přesilovce se dorážkou nadvakrát prosadil zcela neobsazený Marcinko.

Pátý gól domácích na sebe nenechal dlouho čekat. Na 5:1 procedil kotouč skrz Čiliakovu výstroj Stránský. Pětigólovou druhou třetinu uzavřel v přesilovce českobudějovický obránce Plášil – 5:2.

„Ve druhé třetině jsme dali gól, ale byla škoda, že jsme hned zase inkasovali a šlo to zase dolů. Je vidět, že Třinec má fazonu. Hraje výborně. Musíme domácí ještě potrápit a zkusit s výsledkem něco udělat,“ nic po druhé části hry nevzdával českobudějovický útočník Adam Raška.

Ale se zápasem už bylo těžké něco dělat. Ve 45. min. navíc hostující obrana dala dostatek prostoru Jaškovi a ten propálil Čiliaka pošesté. Tím pro něj zápas skončil a nahradil ho mladík Patera.

Domácí snajpr Růžička pak ještě napálil břevno a v přesilovce pět na tři uzavřel na konečných 6:3 Pýcha. „Potřebujeme více klidu na hokejkách a sebedůvěru poté, kdy jsme ztratili několik posledních zápasů,“ řekl po utkání asistent kapitána Motoru Martin Novák.

Branky a nahrávky: 4. Gernát (M. Doudera, Roman), 12. Chmielewski (Jašek, Gernát), 22. Galvinš (Marcinko, Chmielewski), 27. Marcinko (M. Růžička, M. Doudera), 32. M. Stránský (M. Růžička, P. Vrána), 45. Jašek (O. Kovařčík, Galvinš) – 22. Michnáč (A. Raška, Karabáček), 36. Plášil (Čiliak), 60. Pýcha (R. Přikryl. Vyloučení: 6:5 (navíc host. Vydarený 10 min.), využití: 1:2. Rozhodčí: Kika, Micka – Lederer, Hlavatý. Bez diváků.

Třinec: Kořenář – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Adámek, Jaroměřský – M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Chmielewski, Marcinko, F. Zadina – O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík – Dravecký, Roman, Hrehorčák – Hrňa. Trenéři Varaďa a M. Zadina.

Motor: Čiliak (45. Patera) – Plášil, Vydarený, Slováček, Pýcha, Allen, Pavel – Jonák, Venkrbec, Christov – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Beránek – D. Voženílek, Prokeš, M. Novák – – Karabáček, A. Raška, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.