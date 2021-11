Hosté v utkání ani jednou nevedli, přestože byli prakticky po celý zápas aktivnější. Trošku je přibrzdil rychlý gól soupeře hned ve třetí minutě zápasu. „Měli jsme slušný vstup do utkání, ale rychlý gól nám trochu vzal vítr z plachet,“ připustil i trenér vítězného celku Jaroslav Modrý. „Potom jsme začali více bruslit, ale Plzeň má kvalitní tým a vybudovala si náskok 3:1. Pak se ale možná trochu začala bát a přestala bruslit. Ve třetí třetině jsme se dostali zpátky do utkání, kdy jsme měli dobrý pohyb a kluci našli cestu, jak vybojovat alespoň bod,“ ocenil kouč vůli svého celku po vítězství.

Prodloužení bylo hodně dramatické. Jihočeši museli zvládnout dvě oslabení, ale nastavenou pětiminutovku přežili i díky výbornému Dominiku Hrachovinovi v brance a dotáhli zápas do samostatných nájezdů. „V prodloužení jsme udělali několik chyb, ale oslabení jsme zvládli velice dobře, když nás podržel gólman. Nájezdy už jsou hop, nebo trop. Štěstí přálo nám a vyhráli jsme,“ neskrýval spokojenost.

V penaltovém rozstřelu ani jeden ze čtveřice plzeňských hráčů neuspěl, naopak na straně hostí byli úspěšní Martin Hanzl i Jakub Valský, pouze Jindřich Abdul nastřelil tyč. „Hráče na nájezdy jsem nechal vybrat své kolegy. Výběr vedl Patrik Martinec, já jsem se staral spíše o naše oslabení v prodloužení,“ vysvětlil Modrý.

Jeden z dvojice trenérů Škodovky Václav

Baďouček uznal, že soupeř byl lepší. „Šli jsme sice rychle do vedení, ale soupeř měl po celý zápas lepší pohyb a byl důraznější. Do ničeho nás moc nepustil,“ připustil. „Sice jsme vedli 3:1, ale byli jsme pod neustálým tlakem. Všude nám scházel krok a šťáva z předcházejících utkání. Vedení jsme ztratili a o další bod jsme se připravili vlastní neschopností při hře čtyři na tři v prodloužení. Nebyli jsme schopni vytvořit si nějakou lepší pozici, abychom dali vítězný gól. Nájezdy už jsou trochu loterie a my v nich příliš úspěšní nejsme,“ posteskl si. „Nájezdy nám prostě nejsou. Ani v přípravě jsme z nich góly nedávali.“

V průběhu zápasu musel kvůli zranění odstoupit jeden z klíčových plzeňských hráčů Švéd Ludwig Blomstrand. „Takový hráč, kterému to tam v současné době, vždycky chybí. Třeba by to zrovna on v prodloužení trefil. Ale tak už to v hokeji bývá, že občas o někoho přijdete. Určitě je však škoda, že jsme ho v závěru neměli,“ litoval Baďouček.

Kapitán Motoru Milan Gulaš strávil v Plzni pět krásných let. Jak sám řekl, z návratu v dresu soupeře měl smíšené pocity. „Strávil jsem v Plzni krásné časy. Nechtěl jsem si to připouštět, ale vztah ke klubu pořád mám. Bylo těžké tady nastoupit jako soupeř,“ připustil.

Svůj vyrovnávací gól do branky Škodovky také nijak neslavil. „Je nepsané pravidlo, že proti bývalému klubu se z gólu neradujete. Ale bylo zvláštní tady vstřelit branku,“ připustil.

Plzeňští fanoušci po zápase vyvolávali jeho jméno. „Chci jim za to poděkovat. Moc si toho vážím,“ vzkázal do škodováckého kotle.

Gulaš byl nominován na Karjala Cup

Kapitán Motoru Milan Gulaš byl nominován na první turnaj letošního ročníku Euro Hockey Tour, kterým bude Karjala Cup v Helsinkách, kde se česká reprezentace utká se Švédskem, Finskem a Ruskem.

Obránce českobudějovického týmu Patrik Bučko figuruje v nominaci slovenské reprezentace na Německý pohár, mladý útočník Tomáš Chlubna si zahraje za českou dvacítku na turnaji čtyř ve Švédsku.