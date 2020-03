Tým vedl pozice hlavního trenéra Martin Všetečka, kterému asistoval Luboš Krupka. Poměrně mladá trenérská dvojce zasluhuje za sezonu absolutorium.

Ještě v předchozí sezoně jste naskakoval v dresu HC Strakonice na led v Krajské lize. Kudy vedla cesta na trenérský post?

Před letní přípravou byl tým bez trenéra, a tak jsem se přípravy ujal. Spolu s vedením klubu jsme hledali trenéra, oslovili jsme několik vytipovaných lidí, ale nakonec to zůstalo na mně. Měl jsem však také povinnosti u reprezentační šestnáctky děvčat a potřeboval k sobě člověka, který by mě zastoupil. Oslovil jsem Luboše Krupku a táhli jsme to spolu. Již naši předchůdci dávali prostor mladým hráčům a my v tom chtěli pokračovat. Prioritou bylo, aby měli hráči nějakou vazbu na klub či alespoň na město Strakonice.

Jaký cíl jste si stanovili před sezonou?

Cílem bylo se dostat do play off. V něm již je to pak zcela nová soutěž a může dopadnout jakkoliv.

Měli jste vynikající vstup do sezony, pak přišlo období, kdy to bylo takové nahoru dolu.

V začátku sezony se odrazila kvalitní příprava. Pak začala přicházet zranění, z různých důvodů pak chyběli i další hráči a my to museli různě lepit. V jednu dobu nám chyběli obránci, jindy zase útočníci, a tak si to hráči vyzkoušeli na různých postech. Ze zdravotních důvodů vypadl i gólman Jakub Myslivec. Nepamatuji se, že by se někdy musela řešit tak široká marodka. Ale již jsme věděli, že se do play off dostaneme a bylo třeba vyladit sestavu.

V posledních dvou zápasech základní části jste si dobře zastříleli proti týmům, které již se do play off nemohly dostat.

Výhry v posledních zápasech nás samozřejmě povzbudily. Zkusili jsme si vypilovat i situace důležité do play off jako přesilovky i oslabení. Věřili jsme si střelecky.

Ve čtvrtfinále play off jste narazili na Český Krumlov. S tím jste v základní části dvakrát prohráli.

Na Krumlov jsme si přes dvě porážky v základní části věřili. U nich jsme hráli až do 54. minuty výborně. Věděli jsme, že pokud si pokryjeme jejich klíčové hráče, mohli bychom uspět. Kluci do puntíku plnili naše pokyny a nakonec se to opravdu podařilo.

Semifinále se suverénem základní části z Pelhřimova přineslo skvělý hokej, Předpokládám, že i když jste nešli dál, tak jste si to užili.

Je to tak, užívali jsme si to naplno. Byly to skvělé zápasy. Viděl jsem v této sezoně několik druholigových duelů a naše zápasy s Pelhřimovem s tím byly srovnatelné. Chybělo málo, aby David skolil Goliáše. A užívali si to i skvělí fanoušci.

Je po sezoně, jak ji hodnotíte?

Sezona nám skončila až nečekaně brzy. I po vyřazení v semifinále jsme měli připraveny nějaké akce, ale bohužel. Když se však ohlédnu za sezonou, tak musím říci, že náš tým odvedl dobrou práci. Především v play off kluci ukázali, že hokej opravdu umí. Osobně musím poděkovat vedení klubu, které nám s Lubošem maximálně vycházelo vstříc. Zapomenout nesmím ani na naše fanoušky za jejich podporu. Věřím, že jsme je v celkovém kontextu nezklamali a zůstanou strakonickému hokeji věrni i nadále.

Jak přemýšlíte o příští sezoně?

Již mi volal pan Heimlich, zda budu pokračovat u strakonických chlapů. Dostal jsem i několik dalších nabídek i z vyšší soutěže, ale nikomu jsem zatím nic neslíbil. Ale nikam se mi moc nechce, musím si všechno ještě nechat projít hlavou. V hlavě jsem již tak trochu střádal plány, jak tým vhodně doplnit. Ale pokud získá vedení klubu jiného trenéra, zlobit se nebudu. Chtěl bych se doléčit po zranění a pak třeba i ještě naskočil na led. Ale hraní a trénování dohromady, to již ne.