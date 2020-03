Do domácí sestavy se po delší pauze vrátil obránce Plášil, mimo hru zůstávají marodi gólman Strmeň, obránce Pavel a útočníci Šimánek, Endál a Kloz. Volno dostali kapitán Pýcha, Veselý a Holec. Klub už nemůže počítat s gólmanem Brízgalou, jenž nastoupil v extralize za Kladno a v Motoru tak musel skončit. Do branky šel Klouček a záda mu ze střídačky kryl junior Dvořák.

Jihočeši propásli vstup do utkání a už ve 3. min. prohrávali. Po chybě Lytvynova ve středním pásmu ujel Kuťák a bekhendovým blafákem překonal Kloučka.

Ale to bylo ze strany sešívaných všechno. Inkasovaná branka domácí celek vyburcovala, soupeře zatlačil a rychle se mu podařilo skóre otočit. V 10. min. se nejprve v první přesilovce zápasu krásně trefil do horního růžku Raška. Krátce po něm napřáhl na modré zastupující kapitán Vydarený a jeho projektil prolétl až do sítě.

Na 3:1 zvýšil znovu v přesilové hře Zd. Doležal, který objel Michajlovovu branku a bekhendem chytře zasunul kotouč za jeho záda. „Soupeře jsme od začátku přehrávali a nepouštěli ho do žádných střel ani šancí. Pouze výjimečně po našich chybách. Je dobře, že jsme pak naši převahu dokázali vyjádřit také střelecky,“ zhodnotil úvodní třetinu mladý obránce Motoru Václav Svach, jenž se tentokrát do sestavy nevešel a zápas sledoval z novinářské tribuny.

Jeho spoluhráči byli při chuti a krátce po změně stran vedli už 4:1. Po povedené individuální akci poslal puk mezi betony Michajlova Karabáček a odeslal ho na střídačku. Jeho pozici zaujal syn slavného otce Roman Málek mladší.

Ani on však čisté konto dlouho neudržel. Nejprve ho pokořil elegantní bekhendovou kličkou obránce Plášil a krátce poté ho dorážkou překonal Raška. „Tohle je Motor,“ neslo se z tribun.

Sedmý gól přidal tečí Suchánkovy střely Babka a diváci si žádali desítku. Našlápnuto k ní bylo. V polovině zápasu zaskočil nebohého Málka lehkou střelou Doležal a vrátil ho zpět na střídačku. Do branky Slavie se vrátil Michajlov.

Ani on však pohromě nemohl zabránit. Brzy mu dal svůj třetí gól Raška a završil hattrick. „Dobře jsme navázali na první třetinu. a přiklonilo se k nám i střelecké štěstí. Góly to však byly zasloužené a Slavii jsme vůbec k ničemu nepustili,“ konstatoval Svach po druhé třetině.

Na tolik žádanou desítku došlo hned na začátku třetí třetiny. Svým čtvrtým gólem ji završil symbolicky muž zápasu Adam Raška. Jedenáctý gól dal střelou od modré obránce Suchánek a na konečných pro hosty až děsivých 12:1 upravil v závěru Prokeš.

Branky a nahrávky: 10. Raška (Zd. Doležal, Vydarený), 12. Vydarený (Venkrbec, Babka), 15. Zd. Doležal (Vydarený, R. Přikryl), 22. Karabáček (M. Novák), 26. Plášil (Karabáček, Gilbert), 27. Raška (Zd. Doležal, Lytvynov), 28. Babka (Suchánek, Prokeš), 30. Zd. Doležal (Suchánek), 37. Raška (Michnáč, Suchánek), 43. Raška, 45. Suchánek (Venkrbec, Christov), 58. Prokeš (Michnáč, Zd. Doležal) – 3. Kuťák (Všetečka, J. Novák). Vyloučení: 2:3 (navíc dom. Gilbert (5 + do konce), využití: 2:0. Rozhodčí: Wagner, Jaroš – Hejl, Podrazil. Diváci: 5764.

Motor: Klouček – Kachyňa, Vydarený, Suchánek, Plášil, Allen, Lytvynov – Beránek, Venkrbec, Christov – Karabáček, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, R. Přikryl, Raška – Babka, Prokeš, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Slavia už nás letos porazila, takže jsme do utkání nastoupil s respektem. Chtěli jsme mít aktivní a agresivní vstup do utkání. To se nám celkem podařilo, i když jsme dostali gól. Ale pomohli jsme si přesilovce a vrátili jsme se rychle zpátky do zápasu. Dvěma góly jsme překlopili průběh na naši stranu a pak už jsme byli abnormálně produktivní."

Miloš Říha mladší (Slavia): "S Budějovicemi jsme letos odehráli vyrovnané zápasy. Tentokrát není co hodnotit. Výsledek vypovídá o tom, co se na ledě odehrávalo. Každý z našich hráčů by si měl sáhnout do svědomí. Z naší strany to byl ostudný výkon."