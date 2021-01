Domácí nastoupili poprvé v letošní sezoně od začátku v brance se Strmeněm, jenž vychytal právě proti Plzni výhru v letním poháru. Jinak nastoupila stejná sestava jako naposledy proti Karlovým Varům. Hosté přivezli tentokrát jen trio exbudějovických hráčů: svou největší hvězdu Gulaše, Vráblíka a Roba, zraněný Mertl je stále mimo hru.

Jihočeši začali opět zbytečným vyloučením, ale první oslabení zvládli na jedničku a celkově hráli v úvodu zápasu mnohem obezřetněji než u nich bývá zvykem. A sami navíc hrozili z nebezpečných protiútoků. Po jednom z nich nastřelil Jonák břevno. Brankovou konstrukci ale poté orazítkoval i na druhé straně svižnou střelou Pour.

Motor ubránil také druhou přesilovku soupeře a pak mohl sám skórovat. Karabáček však ze svého sóla Frodla nepřekonal. Strmeň pro změnu vylapal gólovku Stacha, Suchý spálil snad ještě větší možnost, když před ním byla odkrytá domácí branka, a šlo se poprvé do kabin za bezbrankového stavu.

„Vyrovnaná třetina, šance byly na obou stranách. Chybí tomu jen góly. Doufám, že ho dáme jako první my,“ hodnotil první třetinu útočník Motoru Adam Raška, který je toho času mimo sestavu.

Po změně stran si zahráli první přesilovku také domácí. Moc toho ale nevymysleli a naopak Strmeň v jejich brance musel efektním semaforem likvidovat dobrou možnost Straky.

Ve 32. min. čahoun v domácí kleci poprvé v sezoně kapituloval. V další přesilovce soupeře na bombu Stříteského z voleje přímo do horního růžku reagovat nemohl – 0:1.

„Máme hlavy nahoře,“ zněl prázdnou halou jasný pokyn domácího trenéra Václava Prospala, který si jeho svěřenci vzali důsledně k srdci. Soupeře přitlačili a záhy bylo vyrovnáno, když Forman obkroužil Frodlovu klec a bekhendem zasunul. Branku potvrdili i videorozhodčí po trenérské výzvě ze strany Plzně.

A to nebylo všechno. Motor mačkal dál a ve 36. min. Doležal pohotovou střelou z prostoru mezi kruhy dostal svůj tým poprvé v utkání do vedení. „Výborně!“ ocenil i náročný kouč Prospal.

Jihočeši nebyli k zastavení a do druhé sirény stačili ještě zvýšit na 3:1. V početní výhodě se přesně od modré trefil obránce Plášil.

„Parádně otočená třetina. Máme to dobře rozehrané a věřím, že bychom to mohli dotáhnout do vítězného konce,“ chválil své spoluhráče po druhé třetině Raška.

Plzeň však na jihu body nechat nechtěla. Strmeň se však včas přemístil a znemožnil skórovat kanonýru Gulašovi.

Jenže Škoda dvěma slepenými góly v průběhu necelé minuty přece jen vyrovnala. Nejprve Gulašovu střelu Strmeň vyrazil a na Kodýtkovu bekhendovou dorážku už reagovat nestačil. Poté se trefil přesně do horního růžku Rob a rázem to bylo 3:3.

Tři minuty před koncem mohl rozhodnout Eberle, domácí gólman však vytáhl skvělý zákrok. V poslední minutě pak měl na hokejce vítězný gól domácí Forman, ale bohužel propásl správný moment na zakončení.

Prodloužení zvládl Motor tentokrát na jedničku. Už po minutě nastaveného času vysunul Doležal Formana a ten přesnou střelou zajistil svému týmu bod navíc.

Branky a nahrávky: 35. Forman (Lytvynov), 36. Zd. Doležal (D. Voženílek, Pýcha), 39. Plášil (Slováček), 61. Forman (Zd. Doležal, Plášil) – 32. Stříteský (Kaňák, Kantner), 50. Kodýtek (Gulaš), 51. Rob (Stříteský, Frodl). Vyloučení: 3:2 (navíc host. Kracík do konce), využití: 1:1. Rozhodčí: Šír, Úlehla – Kajínek, Rožánek. Bez diváků.

Motor: Strmeň – Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Suchánek, Lytvynov – Adamský, Venkrbec, Forman – Zd. Doležal, D. Voženílek, Karabáček – Jonák, Toman, Christov – Gilbert, Prokeš, Michnáč. Trenéři Prospal a Totter.

Plzeň: Frodl – Čerešňák, Kaňák, Stříteský, V. Lang, Vráblík, Kvasnička, Houdek – Gulaš, Kodýtek, P. Straka – Eberle, Suchý, Kantner – Pour, Kracík, Stach – Malát, Rob, Slanina. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Máme výborný pocit z toho, že jsme dokázali porazit tak silného soupeře, jakým je Plzeň. I když to bylo za dva body. Chtěli jsme vyhrát za tři, šanci jsme na to na konci zápasu měli. Tři body nemáme, protože jsme ve třetí třetině měli dvouminutový výpadek. Potěšilo mě, jaký výkon kluci dneska předvedli a našli v prodloužení cestu ke dvěma bodům. Jsem rád za gólmana Honzu Strmeně, že se mu zápas takhle podařil. Zaslouží si to za svůj přístup k tréninku."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme špatný začátek utkání, kdy byl soupeř lepší. Ve druhé třetině jsme dali gól, měli jsme tam dobrou pasáž, ale pak přišla z naší strany katastrofální pětiminutovka. Dělba bodů po šedesáti minutách je spravedlivá, my jsme si nezasloužili vyhrát. Domácí podali velmi dobrý výkon a gratuluji jim k vítězství."