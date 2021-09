Branky a nahrávky: 2. O. Pánek (Píha), 5. Hák (T. Tržil), 9. Píha (A. Přibyl, O. Pánek), 13. J. Kubeš (J. Šimák), 15. Žákovský (O. Pánek. A. Přibyl), 45. Pauš (A. Přibyl, V. Pánek), 47. Hubata (Hák), 56. Himpan (A. Přibyl, Píha), 57. A. Čížek – 37. Paule (R. Suchánek ml., Korous). Rozhodčí: L. Květoň – D. Dudáček, Jan Lang. Vyloučení: 4:3, navíc Šaršok (Vimperk) 5 minut + do konce. Diváci: 208. Soběslav: Baloun – Kanov, T. Tržil, V. Pánek, Hubata, A. Čížek, J. Kubeš – Hák, Žákovský, J. Šimák, O. Pánek, A. Přibyl, Píha, M. Kučera, Mart. Novák, Pauš, Himpan Vimperk: Podskalský (13. – 46. Grulich) – M. Horejš, J. Předota, Šaršok, L. Turek, O. Předota – J. Sitter, R. Sitter, R. Suchánek ml., Korous, Paule, O. Kovář, P. Novotný, Hokr.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.