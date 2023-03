Z trůnu se sesadit nenechali. Hokejisté českobudějovického Samsonu v nejkratším možném termínu zvládli finále play off krajské ligy, ve třetím duelu finálové série porazili Milevsko 5:1 a po vítězství 3:0 na zápasy slaví podruhé v krátké historii svého klubu krajský titul. „Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli,“ přikývne lídr týmu a jeho kapitán Martin Hanzal (36 let), jenž ve třech finálových utkáních zaznamenal úctyhodných dvanáct bodů.

Kapitán Samsonu Martin Hanzal přebírá pohár pro vítěze krajské ligy. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Finálová série byla vyrovnanější, než napovídá konečný výsledek. „Myslím, že finále nabídlo hokej, který se divákům mohl líbit. Výsledky ve druhém a třetím finále vypadají dost jednoznačně, ale Milevsko bylo kvalitní soupeř a pro fanoušky se hrál určitě dobrý hokej,“ je přesvědčen mladší z bratří Hanzalových, který byl stejně jako loni vyhlášen nejlepším hráčem celé krajské ligy.

Pro oba domácí finálové zápasy pozval Samson svého soupeře do Budvar arény a ukázalo se to jako velmi dobrý tah. Na páteční první duel dorazily dvě tisícovky diváků, na ten třetí jen o něco málo méně a atmosféra byla skutečně výborná. „Všechno se to tak sešlo, že Motor už ukončil sezonu a nabídli jsme majitelům permanentek na extraligu vstup za polovic. Ukázalo se, že hlad po hokeji v Budějovicích pořád je. Hlavně v pátek při prvním utkání jsme byli překvapeni, kolik přišlo lidí. Atmosféra byla skvělá. Na krajské finále skutečně parádní,“ pochvaloval si.

Návštěvy v Budvar aréně skutečně předčily očekávání. „Spousta známých a kamarádů se ozvala, že přijdou, ale nevěděli jsme, co od toho očekávat. Jestli dorazí pět set lidí, nebo tisíc. Nakonec přišlo kolem dvou tisíc lidí, což asi nikdo nečekal, ale byla to fakt nádhera. Krásné to bylo,“ neskrývá spokojenost.

Martin Hanzal byl jednoznačně největší osobností finále. Ve třech utkáních zaznamenal až neuvěřitelných dvanáct bodů za osm gólů a čtyři asistence. „Bavilo mě to,“ usměje se. „Kolikrát to ale není jenom o mně. Když za mnou nastupují v obraně Renda Vydarený s Vláďou Sičákem a vedle mě Roman Šulčík, tak se hraje výborně. Sice jsem dal osm gólů, ale to je zásluha celé lajny,“ zdůrazní. „Góly mi tam napadaly, hlavně jsem však rád, že jsme to takhle dotáhli do vítězného konce,“ zopakuje.

Stejně jako loni ovládl českobudějovický tým základní část krajské ligy i play off. „Letos ale byla soutěž mnohem vyrovnanější. Loni jsme působili suverénnějším dojmem. Věk se nedá zastavit, soupeři nás letos trápili mnohem víc. Chtěli jsme to však dotáhnout, což se nám povedlo, takže paráda. S bráchou jsme toužili vyhrát titul pro našeho tátu, který loni umřel. I proto jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo. Ten pohár je pro něj,“ naznačil, že se svým starším sourozencem letos měli mimořádnou motivaci zvítězit.

O tom, jestli se Samson jako krajský šampion zúčastní kvalifikaci o druhou ligu, ještě není definitivně rozhodnuto.

Nyní ale čeká Hanzala další role. Jako prezident mládežnické složky Motoru se postaví coby trenérská výpomoc na střídačku juniorského týmu, který se bude v play off první ligy prát o návrat do extraligy. „Času moc nemám, ale když mi to vyšlo, tak už jsem občas chodil s juniorkou na tréninky. Postoupit do extraligy je náš momentálně nejdůležitější úkol a tento krok potřebujeme splnit. Juniorská extraliga do Budějovic patří a je potřeba,“ má zcela jasno.