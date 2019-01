České Budějovice – Lídr dostal políček. Hokejisté ČEZ Motoru prohráli jako vedoucí celek první WSM ligy v Prostějově vysoko 2:7, což čekal asi jen málokdo. Zaváhali ale i největší konkurenti Jihočechů v boji o čelo tabulky. Z tohoto pohledu se zase až tak moc nestalo, i když varování by to mělo být hodně důrazné. Již ve středu přivítá českobudějovický tým na svém ledě poslední Kadaň (17.30).

Přitom začátek zápasu nenaznačoval, že by mělo dojít k nějakému průšvihu. Úvodní třetina byla zcela vyrovnaná a Jestřábi ji ve svůj prospěch rozhodli až krátce před první sirénou Venkrbcovým gólem. „Začátek zápasu nebyl tak špatný, jak nakonec utkání dopadlo,“ přikývne asistent trenéra Luboš Rob starší. „Měli jsme šance, které jsme neproměnili. Prostějov dal ze své druhé větší možnosti po naší hrubé chybě gól. V produktivitě nás jednoznačně předčil. Nebyly to branky z nějaké velké převahy. Z vyrovnaného zápasu byl najednou stav 3:0.“



Klíčové momenty duelu přišly v jeho polovině. Motor snížil na 3:1 a nadechoval se k náporu. „Jenže jsme začali být neukáznění a třikrát v řadě jsme hráli ve třech. Domácí to potrestali a bylo po zápase,“ jen smutně Rob pokrčí rameny.



Vysoká prohra samozřejmě nezůstala bez odezvy. „Utkání jsme si pochopitelně vyhodnotili. Viděli jsme ho hodně negativně, co se týká práce jednotlivých hráčů i celých pětek. Řekli jsme si k tomu své a poměrně ostře. Rozhodně to není tak, že když jsme první, tak bychom měli takovéto věci přecházet. Kluci musí vnímat, že to není v pořádku,“ zdůrazní.

O sedm inkasovaných gólů se podělili oba brankáři Kváča (5) s Gábou (2). „V takovém utkání mají na výsledku všichni svůj podíl. Brankáři počínaje a posledním hráčem konče. Podepsáni jsou pod tím všichni,“ nechce Rob kritizovat jednotlivé hráče. A chválit už pochopitelně vůbec ne.



Prostějov má výborné přesilovky s využitím více než třiadvacet procent. V početních výhodách také zápas rozhodl. „Byli jsme neukáznění. Na rozhodčí se zlobit nemůžeme, fauly to byly,“ uznává Rob. „Na druhou stranu jsme oslabení nesehráli dobře. Že má Prostějov dobré přesilovky ještě neznamená, že nám z každé musí dát gól. Máme natolik kvalitní hráče, abychom zvládali i hru v oslabení,“ míní asistent trenéra.



Vysoká porážka je pochopitelně nepříjemná. Shodou okolností ale prohráli i největší konkurenti Motoru v boji o první místo. Karlovy Vary senzačně 0:2 v Benátkách a Kladno utržilo debakl 0:6 v Ústí nad Labem. „Zatím to naštěstí funguje tak, že když zaváháme my, tak klopýtnou i naši největší soupeři. Možná je tak dobře, že facka přišla v pravý čas. Do konce základní části zbývá ještě osm kol a hráči si alespoň uvědomí, že to nepůjde samo. Máme ve hře pasáže, kdy opravdu nehrajeme dobře.“

V sestavě chyběl v Prostějově kapitán týmu Zdeněk Kutlák. „Má velký otlak na prstu na noze, který ho trápí už od začátku sezony. S nějakým sebezapřením by ještě mohl hrát, ale chceme to vyřešit před play off, aby byl stoprocentně zdráv,“ vysvětluje Rob.



S kapitánským céčkem na hrudi tak vyjel do zápasu možná trochu překvapivě útočník Martin Novák. „Za svůj přístup si to zaslouží. Venca Nedorost a Filip Novák mají na dresu našité áčko, tak jsme hledali někoho jiného. Martin je hráč v určitém věku, kdy má svou pozici v týmu. Navíc loni hrál právě v Prostějově, tak jsme céčko svěřili jemu. Samozřejmě s tím souvisí i příspěvek do týmové kasy,“ dodá s úsměvem.



Z útočníků chyběli Čermák a Luboš Rob mladší. „Avizovali jsme, že útočníci se budou točit. Tentokrát vyšla pauza na ně, v dalším utkání bude sestava zase jiná. Už se ale složení útoků bude krystalizovat ke konečné variantě, kterou bychom si představovali pro play off,“ uvádí.



Zpět z hostování v Havířově je gólman Ondřej Bláha. A bude pravidelně nasazován, aby stihl absolvovat patnáct utkání, která jsou nutná pro případnou účast v baráži o extraligu. „Budeme to točit tak, že on bude pokaždé ve dvojici, která půjde do zápasu. Určitě mu dáme příležitost, aby chytal,“ tvrdí asistent.



Ve středu nastoupí Motor doma proti poslední Kadani. Povinnost velí splnit roli favorita a získat tři body. „Je dobře, že hrajeme hned po dvou dnech a máme soupeře, který je dole v tabulce. Pozornost hráčů po utkání v Prostějově bude určitě jiná, než by byla za normálních okolností. Po tréninku, který jsme absolvovali, nějaké podcenění určitě nehrozí,“ je přesvědčen.