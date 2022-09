Hosté s uzdravenými Valským, Koláčkem a Doležalem v sestavě začali na ledě vysokého favorita skutečně skvěle. Už po minutě a půl se dostal odražený kotouč k obránci Mikuláši Hovorkovi a ligový debutant naprosto neomylně vymetl horní růžek Mazancovy klece – 0:1. „Krásně se mi to otevřelo, napálil jsem to a spadlo to tam,“ popisoval mladý bek svůj krásný gól. Trefil se při svém prvním střídání v extralize!