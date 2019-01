Český Krumlov – Hokejisté krumlovského Slavoje napsali vydařenou tečku za porcí lednových zápasů.

Jubilejní stý gól medvědů v této sezoně vstřelil matador Miroslav Lukeš (na snímku), který ve 14. minutě zvyšoval na průběžných 4:1. | Foto: Deník/ Karel Vosika

Necelých čtyřiadvacet hodin po vítězném výjezdu na led jindřichohradeckého Vajgaru vybojovali před svými fandy v rámci 22. kola krajské ligy shodnou výhru v partii s nepříjemnou humpoleckou Jiskrou.



Český Krumlov – Humpolec 6:4 (4:1, 0:2, 2:1)



První vzájemný duel této sezony dospěl na Vysočině až do prodloužení s následným bonusem pro medvědy.



V odvetě se zdálo, že bude mít favorizovaný lídr tabulky snadnější úlohu. Po první části měli domácí k dobru tříbrankový polštář, ale hráči Jiskry se ve druhé dvacetiminutovce dotáhli do kontaktu. Medvědi však drama nepřipustili a dovedli duel k tříbodové koncovce.



„Zbytečně jsme si to zkomplikovali, ale závěr jsme zvládli. Na začátku poslední třetiny jsme přidali další góly a zaslouženě vyhráli. Většinu času jsme měli hru pod kontrolou, ale byly tam i úseky, kdy jsme ztratili koncentraci. Na to si musíme dát pozor! Za šestibodový víkend ovšem pochválím celý tým,“ vzkazuje hrající kouč zelenobílých Kamil Šťastný a ještě dodává: „Už jen naprostý kolaps nás může připravit o první místo, které je náš cíl. Bodů teď máme přibližně stejně jako v historicky nejlepší sezóně před dvěma lety. Věřím, že tuto pozici potvrdíme i v play off, i když výsledky nejsou někdy úplně přesvědčivé,“ varuje.



Fakta – branky: 4. Krcho (Vondřich, Andrýsek), 7. Malovec (Hakl), 9. Břečka (Krcho), 14. Lukeš (Svěchota, Šťastný), 41. Vondřich (Krcho), 44. Krcho (Kadlec, Andrýsek) – 8. Prokop (Hlavnička), 21. Brychta (Hendrych), 30. Brychta (Jelínek), 57. Brychta (Jelínek), vyloučení: 5:5, navíc Jelínek (Humpolec) 10 minut, využití: 0:1, rozhodčí: Svoboda – Šesták, Karlín, 150 diváků.



Sestava Slavoje: Pícha – Čížek, Malovec (44. Gallistl), Břečka, Andrýsek, Kutiš, Svoboda – Lukeš, Šťastný, Svěchota (41. Klíma) – Kadlec, Krcho, Vondřich – Michalec, Hakl, Gallistl (44. Korytar).



DALEKÁ CESTA



Krumlovští si patnáctou výhrou, jak již bylo řečeno, ještě více přiblížili prvenství po základní části, když na čele pořadí mají před Veselím (Lokomotiva má zápas k dobru) již desetibodový náskok.



V příštím kole se medvědi v sobotu 2. února vydají na dalekou cestu, a to na led dvanácté Telče (1. zápas těsná výhra 3:2). Další domácí duel sehrají v neděli 10. února od 17 hodin s aktuálně desátou Radomyšlí (1. zápas výhra 4:1).