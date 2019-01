České Budějovice – Parádní finiš předvedli hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice v základní části první ligy. Dokázali bodovat devětkrát za sebou, což je vyneslo na devátou příčku. Jen škoda, že Jihočeši nezabrali dřív, protože jinak by je play off nemohlo minout. Do play out vstoupí v sobotu domácím duelem s posledním Mostem (17).

Petr Rosol | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

V posledním kole základní části soutěže vyválčili českobudějovičtí hokejisté dva body v Havířově za vítězství 3:2 v prodloužení. „Před zápasem bych dva body bral. Po zápase ale už ne, protože jsme měli mít tři," tvrdí trenér Petr Rosol.



Dvě třetiny branku nepřinesly, v té závěrečné si hosté vytvořili dvougólový náskok, který ale v závěru ztratili. „První dvě třetiny byly vyrovnané, i když trochu víc šancí jsme asi měli my. Byl to ale spíše opatrnější hokej. Závěr zápasu nám nevyšel. První gól jsme dostali v oslabení a druhý v power play. To byla škoda. Měli jsme to udržet," zlobil se Rosol.



Vítěznou branku dal v závěru prodloužení obránce Kasík. „Vždycky před prodloužením říkám, že je důležité nedostat gól. Tentokrát jsem neříkal nic, protože jsme na nájezdy třikrát za sebou prohráli. V prodloužení jsme dali celkem náhodný gól," připustí.



S devátým místem v základní části Jihočeši plně spokojeni být nemohou. „Nevyšlo nám asi šest domácích zápasů za sebou v prosinci a na začátku ledna. Venku to také nešlo. Zlomový byl domácí zápas s Mostem před Vánoci, který jsme zcela zbytečně ztratili. To nám zavřelo cestu do play off," míní kouč.



Vítězná série v závěru už přišla pozdě. „Přišli někteří noví hráči a mužstvo také asi začalo věřit systému, který jsme mu naordinovali. Dali jsme to dohromady, aby si hráči typologicky vyhovovali. Dobře chytali oba gólmani. To všechno přispělo k tomu, že jsme začali vyhrávat. Hráči získali větší sebevědomí a začalo se dařit," hledá trenér příčiny zlepšených výkonů.



Základní část soutěže sice skončila, ale Motor potřebuje ještě získat nějaké body v play out pro klidnou záchranu v první lize. „Ještě to není hotové. Nic není rozhodnuto. Nějaký náskok máme, ale bude se hrát ještě deset kol a play out je hodně zrádné," upozorňuje. „Musíme se dobře připravit a první ligu pro Budějovice zachránit."



Zatímco pozice posledního Mostu už je beznadějná, druhý Beroun určitě ještě neprodá kůži lacino a nebude chtít do baráže o záchranu. „Máme na Beroun devět bodů náskok, což je slušný základ. Ale může přijít nějaká krize a je zle. Konec ještě stále není a dokud nebude záchrana tutová, tak musíme být ostražití," varovně zdvihá ukazovák.



Důležitý bude hned první zápas s Mostem. „Vstup do play out bude určitě důležitý. Je třeba vyhrát s Mostem a Ústí aby porazilo Beroun. Tím se odstup zase zvětší a psychika týmu bude lepší. Určitě je zápas s Mostem hodně důležitý," dobře si Rosol uvědomuje.