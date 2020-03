Nastříleli jste soupeři dvanáct gólů, z toho vy osobně jste dal čtyři. Takový zápas se vám asi musel líbit.

Líbil. Byl to určitě super zápas. Dali jsme hodně gólů a soupeře jsme přejeli. Ale máme za něj tři body stejně jako za každé jiné vítězství. Do konce základní části nám zbývají ještě dvě utkání a potom nám začne to, na co se všichni těšíme, což bude play off. Víc bych z toho nedělal a jedeme dál.

Sice jste rekordně vyhráli, ale už ve třetí minutě jste prohrávali 0:1. Nezaskočil vás trochu rychle inkasovaný gól?

Takový je hokej. Naštěstí jsme prohrávali jenom chviličku. Možná nás paradoxně inkasovaný gól nakopl.

Vy jste do Motoru dorazil až v průběhu sezony, takže jste všechny vzájemné duely se Slavií neabsolvoval, ale Pražané vždycky kladli houževnatý odpor. Nepřekvapilo vás, jak byli tentokrát odevzdaní?

Pokud prohráváte o nějakých pět šest gólů, tak už je to potom frustrující. Hraje se vám hůř a naopak týmu, který je ve vedení, pak vychází všechno. Jakmile začnete takhle vysoko prohrávat, tak jste všude o krok později a puky vám odskakují od hokejek. Vyhráli jsme vysoko, máme z toho radost, ale nic to neřeší a musíme šlapat dál.

Vzpomenete si, kdy jste dal naposledy v jednom utkání čtyři góly, nebo alespoň hattrick?

Čtyři góly jsem nedal nikdy a tři naposledy možná v juniorce. To si fakt nevybavím. Vždycky jsem dal maximálně dva. Tři se mi nepovedly dlouho, natož čtyři. Určitě jsem za to rád, ale musím poděkovat také klukům z mužstva, protože to není úspěch jenom můj, ale celé lajny a týmu. Myslím si, že to byl hezký večer pro všechny. Pro nás i pro fanoušky.

Čeká vás nějaký výraznější příspěvek do týmové pokladničky, protože jste dal hattrick, k tomu ještě jeden gól navíc a byl jste také autorem jubilejní desáté branky?

Asi to bude tučnější, ale rád klukům přispěji. Za takové věci člověk peníze v pohodě dá.

Sledujete situaci kolem celosvětové infekce koronavirem. Řešíte v kabině, že by se mohlo třeba hrát bez diváků, nebo by mohlo dojít k odložení zápasů?

Všichni o tom víme, je to mimořádně medializovaná záležitost. Sem tam k této situaci něco v kabině padne, ale nějak moc to neřešíme. Uvidíme, kam se to posune. Teď nás však zajímá hlavně hokej.

Hrajete ještě ve Vsetíně a v sobotu doma s Porubou. Co čekáte od těchto dvou závěrečných utkání dlouhodobé části Chance ligy?

Určitě chceme poslední dva zápasy dlouhodobé části vyhrát, abychom šli do play off s vítěznou náladou. Vítězný duch je strašně důležitý a chceme v něm pokračovat i nadále. Také se ale před rozhodující fází sezony nikdo nechce zranit. To je jasné.