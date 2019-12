Českobudějovický tým po krátké vánoční pauze dvakrát prohrál, což se mu stalo vůbec poprvé v sezoně, a potřeboval se dostat zase na vítěznou vlnu. To se mu nakonec podařilo, i když to vůbec nebylo jednoduché.

V úvodní třetině byli hosté lepší a domácí celek udržel ve hře jen pořádně šťastný gól na 1:1. Exbudějovický gólman v barvách Vsetína Ondřej Bláha se totiž netuše žádnou zradu vypravil za svou branku zastavit nahozený kotouč. Jenže nerovnost na mantinelu puk nasměrovala přímo před jeho klec a Miroslav Holec už neměl sebemenší problém skórovat.

„Měli jsme velice mizerný start do zápasu a celá první třetina z naší strany nebyla dobrá,“ uznal i trenér Václav Prospal. „Soupeř byl daleko lepší a nás vrátil do zápasu velmi šťastný gól po odrazu od mantinelu. Úvodní část byla špatná, a kdybychom se dostali třeba do dvoubrankového manka, tak by nikdo nemohl nic namítat. V těchto fázích nás podržel v zápase Honza Strmeň v brance.“

Ve druhé třetině Vsetín promarnil dvojnásobnou přesilovku, zatímco Motor poté dokázal stejnou výhodu přetavit ve vedoucí gól a už si kráčel pro vítězství, přestože soupeř kousal až do konce. „Od druhé třetiny jsme hráli daleko lépe a dokázali jsme vstřelit nějaké góly. Pomohli jsme si v přesilovkách. Pro lidi to musel být parádní zápas. Nechyběly v něm emoce i bitka. Vyloučených bylo možná až moc, ale speciální formace nakonec zápas rozhodly,“ ocenil kouč Motoru tradičně výborné přesilovky.

Valaši sice nakonec na jihu Čech nebodovali, ale ukázali, že v případném play off by byli velice nepříjemným protivníkem. Přijeli se sérií pěti vítězství v řadě v zádech a v nadstavbové části soutěže prohráli vůbec poprvé.

Vsetín měl také v první třetině zápasu dost výrazně navrch a nerozhodný stav 1:1 byl pro domácí celek opravdu ještě milosrdný. „Nesehráli jsme špatné utkání,“ připustil i vsetínský asistent trenéra Dopity Luboš Jenáček. „Když nebudu počítat poslední dva góly, kdy už jsme hráli vabank a jeden jsme dostali do prázdné branky při power play, tak to bylo vyrovnané utkání,“ dodal.

Jako klíčovou viděl také on první třetinu, ve které měl jeho tým skutečně převahu. „Měli jsme tam hodně šancí, ale místo, abychom přidali druhý gól, tak jsme smolně inkasovali po nepředpokládatelném odrazu kotouče od zadního mantinelu,“ posteskl si. „Pokud by první třetina neskončila 1:1, ale vyhráli bychom ji třeba 2:0, tak by se možná zápas vyvíjel jinak. Kluky ale musím pochválit. Šli do toho naplno, bojovali a byla tam i hokejová kvalita. Divákům se takový zápas musel líbit,“ zhodnotil duel.