Vybaví se vám onen kritický okamžik z utkání v Karlových Varech? Určitě. Stalo se to hned při prvním střídání. Po buly v útočném pásmu jsem dával puk na Honzu Piskáčka a v tom momentu jsem narazil do protihráče. On stál a trochu zvedl loket. Koukal jsem malinko jinam, dal jsem ruce nahoru a od té doby už si to moc nevybavuji. Zabolelo to, a když jsem přijel na střídačku, tak jsem věděl, že je ruka zlomená.

Jednalo se ze strany protihráče Martina Kohouta o faul?

Mnohokrát jsem se na to díval na videu a nebylo to tam moc zřetelné. Faul to asi byl, ale určitě ne nějak zákeřný. Nic, co by v dnešním hokeji nebylo k vidění.

Dalo se vašemu zranění nějak předejít? Vyčítal jste si, že jste měl něco udělat jinak?

Asi jsem mohl být více zpevněný a celkově si dávat větší pozor. Koukal jsem ale na puk a viděl jsem Honzu, jak si tam sjíždí. Mohl jsem mu nahrát a v momentu, kdy jsem se na něj podíval, tak jsem narazil do protihráče. Trošku si to samozřejmě vyčítám, ale na druhou stranu s tím asi nešlo nic moc dělat.

Jak jste hned na střídačce poznal, že bude ruka zřejmě zlomená?

Už jsem kdysi zlomenou ruku měl, takže jsem věděl, jaký pohyb mi to potvrdí. Pokoušel jsem se s ní hýbat, ale nešlo vůbec nic. Když je to jenom naražené, tak to sice bolí, ale hýbat se s tím dá. V tomto případě jsem se hned obával, že je kost zlomená.

Co bylo horší? Bolest, a nebo vědomí, o jak velký průšvih se v případě zlomeniny jedná?

Spíš ten průšvih. Ono to ani nějak moc nebolelo. Až jsem se tomu divil, když jsem potom viděl rentgenový snímek. Byl jsem si vědom, že mě čeká dlouhá pauza. Tehdy jsem si myslel, že to budou tak dva měsíce.

Jak proběhly první okamžiky přímo po zranění?

Rychlá záchranná služba měla odvezla do karlovarské nemocnice, kde mi udělali rentgen. Dostal jsem na výběr, že buď mohu jet domů a tam mě budou operovat, nebo že mě odoperují přímo ve Varech. Chtěl jsem jet domů a hned druhý den jsem byl operovaný v Budějovicích.

Cestou domů se nemohlo ze zdravotního hlediska nic zanedbat?

To vůbec ne. Ani ve Varech by mě nevzali hned na operační sál, takže bych musel stejně čekat. Nebylo v tom nic špatného, že jsem jel domů.

Byl to pro vás šok, když jste na rentgenovém snímku viděl, že máte zlomené obě kosti?

Docela jo. Původně jsem si myslel, že je prasklá jenom vřetenní kost. Když jsem viděl, že je zlomená i loketní, tak jsem se docela divil. Hlavně jsem koukal, jak moc jsou obě zlomené. Čekal jsem, že by mohly být spíš jen trochu prasklé, ale snímek vypadal dost špatně.

Jaké byly vaše první myšlenky?

Že budu dlouho pryč. Vůbec jsem nechtěl odhadovat, na jak dlouho to bude. Ale počítal jsem, že to budou maximálně dva měsíce. Nakonec se z toho vyklubala takhle dlouhá pauza. Věděl jsem, že budu dlouho mimo hru a byl jsem z toho špatný. Zranění ale k hokeji také patří.

Specialistu, který vás operoval, jste si sehnal sám?

Ano. Domluvila mi ho mamka mé přítelkyně, která je fyzioterapeutka. Říkal jsem si, proč ne, protože tady nikoho jiného neznám. Jenom našeho klubového lékaře pana Vodičku, který by mě ale stejně neoperoval. Pan Urban je zkušený lékař a operatér.

Operace dopadla dobře?

Všichni lékaři, se kterými jsem o tom mluvil, říkají, že ano. Že na to nemohou říct ani slovo. Ale ruka se hojí špatně, tak se na to dívám trochu jinak. Je to divné, proč to nesrůstá, když operace dopadla dobře.

Mohl jste poté v průběhu rehabilitace alespoň nějak trénovat?

Hned druhý týden po operaci jsem začal s rehabilitací a ruku jsem pomalu rozcvičoval. Ale bylo to složité, protože byla oteklá a jizva byla hodně zatuhlá. Rozhýbával jsem hlavně předloktí a pak jsem zapojoval i lopatku, abych neměl oslabená ramena. Ruka je slabá a cvičit s ní nemohu doteď. Od druhého týdne po operaci zatěžuji jenom nohy. Jezdím na rotopedu nebo běhám. Později jsem začal chodit i na led, ale jenom bruslím bez kontaktu. Abych se trochu zpotil a byl s klukama v kontaktu.

Dolní polovinu těla jste mohl zatěžovat bez omezení?

Přesně tak, na spodek nejsem limitovaný v ničem. Jenom musím dávat pozor, aby na mě v posilovně třeba něco nespadlo.

Kdy jste se měl podle lékařských prognóz zapojit do tréninku na ledě?

Minimální doba, po kterou kosti musejí srůstat, je dvanáct týdnů. Hlavně u vřetenní kosti. To vycházelo přesně na Nový rok. Šel jsem na rentgen, který ukázal, že kosti nesrůstají skoro vůbec. Loketní ano, ale vřetenní že nechce k sobě. Po dvanácti týdnech jsem si myslel, že už bych mohl na led a začít něco zvedat v posilovně. Ale zůstalo jen u přání. Na kontrole mi lékaři řekli, že buď musím ještě počkat, nebo jít znovu na operaci. Tak jsem se rozhodl počkat, protože kdybych šel na další operaci, tak bych měl stejně po sezoně. Nakonec k tomu bohužel stejně došlo, protože kosti dobře nesrostly.

To vám budou muset lékaři vřetenní kost znovu zlomit?

To ne. Pouze se asi bude muset vyndal šroubek, který tam zřejmě něčemu vadí. Nebo mi tam přidají kostní štěp. Ale to nevím. V tomhle duchu jsem se jenom tak obecně bavil s panem doktorem Vodičkou. Čekám na návrat specialisty ze zahraničí a co nejdřív bych měl na reoperaci jít. Storpocnetně připraven po zdravotní stránce budu asi zase až v červnu.

Je psychicky hodně vysilující, když se váš návrat pořád takhle oddaluje?

Jednou už jsem doufal, že by to mohlo být v pohodě. Neklaplo to, tak teď už jsem opatrnější. Žádná očekávání už raději nemám. Příjemné to ale pochopitelně není.

Byl jste po zranění v kontaktu s karlovarským protihráčem Kohoutem, který vám ho způsobil?

Nebyl. On možná ani nevěděl, že jsem měl zlomenou ruku. Před stadionem jsem se potkal s karlovarskou legendou Vencou Skuhravým, který se divil, že jedu do nemocnice. Nic nepostřehl. Byl to fakt běžný souboj, po kterém nemohlo nikoho napadnout, že to může dopadnout takhle. Doteď pořádně nevím, jak se to stalo.

Přes zranění jste zůstal součástí týmu?

Ano. Chodím normálně na zimák a jsem na každém zápase. Kluky podporuji a pořád jsem s nimi. Vlastně se nic nezměnilo, kromě toho, že nemohu naplno trénovat s týmem a nehraji zápasy…

Prožíváte hodně zápasy jako divák? Fandíte, rozčilujete se, nebo kritizujete?

Nejtěžší na tom je, že se jenom díváte a nemůžete nic ovlivnit. Nahoře na tribuně je člověk nervóznější než dole na ledě. Nemůžete nijak pomoci. Jenom fandíte a doufáte, že to dobře dopadne.

Zápasy sledujete z novinářské tribuny, nebo jdete občas přímo do hlediště?

Dokud se střídali permanentkáři, když mohlo chodit jen tisíc lidí, tak jsem býval v hledišti s tátou, mamkou a bráchou. Pokud nešli, tak jsem býval na novinářské tribuně.

Poznávají vás fanoušci v hledišti? Nadávají, když se na ledě nedaří?

Moc mě nepoznávají. Zase tolik jsem toho tady ještě neodehrál. Lidi samozřejmě nadávají, to k hokeji patří. Ale u nás jich chodí hodně a pořád. Když si zanadávají, tak je to úplně normální. Máme suprové fanoušky.

Reagujete někdy na jejich připomínky?

Vůbec. Vím, že když pak zase dáme gól, tak všichni jásají, jací jsou to skvělí hráči (úsměv). Takový je hokej. V zápalu boje padne leccos. To je stejné jako na ledě, nesmí se to tak brát.

Smlouvu máte v Motoru ještě na další sezonu. Tím je o vaší nejbližší budoucnosti jasno?

Ano. Nikdo se mnou nic neřeší, ale předpokládám, že když mám platnou smlouvu, tak v létě normálně začnu přípravu. Nevidím důvod, proč by se mnou v klubu neměli počítat.

V civilu nosíte brýle. Při zápasech používáte kontaktní čočky?

Dříve jsem nosil pořád čočky. Brýle mám od sedmé třídy. Trošku se mi zrak zhoršil a začal jsem nosit čočky. Teď to mám tak, že když nejdu na led, tak mám brýle. Na led chodím v čočkách.

Omezovalo vás to někdy při hokeji?

Vůbec. Někdy jsem hrál i bez čoček. S nimi je to ale lepší, hodně mi pomáhají.