Jednou za čas asi takový zápas, kdy se nedaří vůbec nic, přijít musí. Českobudějovický tým si tentokrát vypil kalich hořkosti skutečně až do dna. Od první minuty prohrával, dvě třetiny to byl z jeho strany možná nejslabší výkon v sezoně, a když ve třetí třetině konečně přidal, pokořil ho raritním hattrickem ve vlastním oslabení karlovarský kapitán Vondráček.

„Měli jsme za sebou těžkou sérii, kdy jsme hráli ob den čtyři zápasy, proto jsme se rozhodli, že přijedeme o den dřív, a ukázalo se to jako velmi dobré rozhodnutí. Všichni hráči od začátku utkání pracovali na sto procent a plnili herní plán, který jsme si dali. Samozřejmě nám pomohla rychlá branka a obětavým bojovným výkonem podpořeným výborným Filipem Novotným v brance a hattrickem v oslabení našeho kapitána Tomáše Vondráčka jsme získali velmi cenné tři body proti kvalitnímu soupeři, jenž byl nebezpečný po celý zápas,“ zhodnotil duel karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška.

Na domácí straně pochopitelně taková spokojenost ani zdaleka panovat nemohla. „Soupeři pomohla rychlá branka a dodala mu sebevědomí,“ všiml si trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Strašně dlouho nám trvalo, než jsme se dostali k nějakému kontaktnímu gólu. Před koncem druhé třetiny jsme měli velkou šanci. Kdybychom ji proměnili, tak by se možná kluci zklidnili. Ale pořád jsme tahali za kratší konec. Nezbývá nám, než poblahopřát soupeři k vítězství a připravit se na další utkání,“ dodal.

Motor propadl, kapitán Karlových Varů Vondráček zaznamenal hattrick v oslabení

Po nedělním euforickém vítězství nad Spartou tak přišlo kruté vystřízlivění. Kouč Modrý si ale nemyslí, že by za horším výkonem mohl být nedostatek fyzických sil, které jeho tým nechal v předcházejících těžkých utkáních. „Jsme profesionální sportovci. To nemělo s únavou nic společného,“ namítne. „Emotivně možná. Že jsme byli nahoře po Spartě, kdy se nám podařil zápas proti velice kvalitnímu soupeři. Nemohu vyloučit, že někde v hlavách kluci mohli mít, že to půjde samo. Ale postavil se nám protivník, který hraje v soutěži o život. V každém střídání jel úplně nadoraz. V nasazení a bojovnosti se mu musíme vyrovnat. Talent vás dostane jenom někam, ale bez nasazení a bojovnosti je těžké se pak rovnat se soupeřem, který to k nám přijede vyloženě odmakat. Povedlo se nám to až ve třetí třetině, ale to už měli hosté nahráno,“ nebyl tentokrát zrovna moc spokojen s přístupem svých svěřenců.

V domácí sestavě chyběl zkušený „záskok“ Jiří Novotný, jenž si plnil své povinnosti agenta ve Švýcarsku. A nebude k dispozici ještě ani v pátek pro utkání v Litvínově.