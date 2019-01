České Budějovice – O hokejovou budoucnost se pod Černou věží zřejmě bát nemusíme. Starší dorostenci Motoru zvládli i čtvrtfinále extraligového play off a o víkendu si na finálovém turnaji v Ostravě zahrají o mistrovské medaile.

Starší dorostenci Motoru slaví titul! | Foto: Deník/ Jindřich Škopek

V dlouhodobé části obsadili mladíci s velkým M na prsou čtvrté místo. V osmifinále play off pak vyřadili Kometu Brno 3:0 na zápasy. „Vypadá to hladce, ale byl to ubojovaný postup. Byli jsme disciplinovanější a produktivnější, což sérii rozhodlo,“ říká trenér týmu Radek Bělohlav.



Čtvrtfinále se hrálo už jen na dvě vítězství a Motor vyřadil Pardubice 2:0. „Celý rok se bojuje o to, aby se hrálo play off. A pak je během týdne konec, což je škoda,“ kroutí zkušený trenér hlavou nad formátem soutěže. „Zkušenosti z play off jsou k nezaplacení a kluky to baví. Stačil by týden navíc,“ má jasno.



Postup mu však samozřejmě udělal radost. „Dva roky tenhle tým výborně pracuje. S kondičním trenérem Frantou Bombicem jsme klukům nachystali náročný program. Ale vyplatilo se. Hráči makali a letos tvrdou práci zúročili,“ chválí si. „Loni se nám to ještě nepovedlo. Letos ale mužstvo dozrálo a od začátku jsme chtěli být mezi první čtyřkou. Od prvních kol. Věděli jsme, že bychom na to mohli mít. Sebevědomě říkám, že to byl náš cíl. Jsem rád, že jsme ho splnili. A hlavně to kluky baví,“ dodá.



Finálový turnaj se uskuteční o víkendu v Ostravě. V sobotních semifinálových duelech se utká Motor s Plzní a pražská Sparta s rakouským Salcburkem. V neděli se bude hrát o třetí místo a finále, které poprvé v historii odvysílá přímým přenosem Česká televize. „Před sérií s Pardubicemi jsme si řekli, že potřebujeme vyhrát čtyři zápasy. Zatím jsme vyhráli jen dva,“ šibalsky se Bělohlav usměje nad dotazem na cíle pro závěrečný turnaj.



Případná medaile by byla pro českobudějovický hokej velkým úspěchem. Čeká se na ni už opravdu hodně dlouho.