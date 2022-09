První čtyři celky postoupí přímo do čtvrtfinále play off, mužstva na pátém až dvanáctém místě po skončení dlouhodobé části budou hrát předkolo. To je plánované na tři vítězná utkání, od čtvrtfinále už se bude hrát na čtyři vítězství. Pro klub na třinácté pozici sezona končí, čtrnáctý bude bojovat v baráži o záchranu s vítězem první ligy.

Na ledě Ocelářů vstupoval českobudějovický tým do soutěže i loni a prohrál poměrně jednoznačně 0:4. Jihočeši mají hru soupeře, kterého převzala nová trenérská dvojice Zdeněk Moták – Vladimír Országh, nastudovanou ze zápasů Ligy mistrů, které už má Třinec za sebou. „V jejich hře je pořád velká zodpovědnost a odhodlanost. A k tomu ty malé věci, které jim ve výsledku dělaly úspěch. K týmu přišel nový trenérský štáb, jeho tvář se trochu změnila. Zdá se mi, že je trochu agresivnější, více bruslí a napadá než tomu bylo v minulosti. Pořád to je velice kvalitní mužstvo s velkými ambicemi. Pro nás to bude na úvod sezony velká zkouška,“ s respektem hovoří o dnešním soupeři trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Větší srandu než tady jsem nikde nezažil, říká gólman Motoru Dominik Hrachovina

Ale Jihočeši se nemají čeho bát. V uplynulém ročníku mužstvo ukázalo, že se může směle postavit komukoliv. I když kádr prošel po sezoně řadou změn, svou kvalitu má i nadále. „I když se pár výměn udělalo, tak zdravé jádro z loňska zůstalo. Start soutěže je hodně důležitý. Je třeba věřit ve vlastní schopnosti a spoluhráče. Dělat si svou práci a mít z toho radost,“ tvrdí kouč.

Do dalekého Třince výprava z jihu Čech odcestovala už ve čtvrtek odpoledne. Klub nechtěl riskovat tradiční páteční zácpy na dálnici D1.

V neděli čeká Motor letošní domácí premiéra s Kometou Brno a kromě atraktivního soupeře čeká na fanoušky ještě jedno velké lákadlo.

Motor jde do sezony s mírně navýšeným rozpočtem a cílem hrát opět play off

Při každém domácím utkání bude probíhat divácká soutěž o nový automobil Mercedes. Šanci bude mít každý, kdo zakoupí Hokejklub a bude patřit mezi vylosované. Ti si zasoutěží o klasické ceny od partnerů Motoru ve střelbě na branku. A ten nejlepší dostane ještě jednu ránu přes celé hřiště. Pokud trefí otvor uprostřed branky, může se po zápase doma hlásit s novým vozem.

Domácí utkání bude hrát českobudějovický tým nově v bílých dresech. „Změna je život. Bílé dresy jsme měli už loni v přípravě a líbily se mi. Stejně jako všechny dresy, které náš klub připravil. Ať už byly bílé, žluté nebo modré,“ tvrdí trenér.