/FOTOGALERIE/ O víkendu startuje další ročník Krajské ligy ledních hokejistů. Oproti sezoně minulé hraje o jeden tým méně, takže mužstva odehrají v základní části osmnáct utkání.

V prvním kole nového ročníku KL na sebe narazí celky Českého Krumlova a Vimperka | Foto: Zdeněk Formánek

Českokrumlovští hokejisté odstartují soutěž v neděli 24. září od 17 hodin na domácím ledě proti celku Vimperka. V minulé sezoně soupeře ze Šumavy dvakrát porazili. V první polovině dlouhodobé části sice ve Vimperku inkasovali první branku zápasu, pak však na ledě kralovali a zvítězili vysoko 12:2. Odveta v Českém Krumlově již měla zcela jiné herní parametry. V ní Vimperští vedli 1:0, pak 2:1, ale domácí vždy srovnali. Šlo se do prodloužení, ve kterém Český Krmlov rozhodl po 18 vteřinách. Český Krumlov se probojoval do play off osmi nejlepších, ale vypadl ve čtvrtfinále po třech zápasech se Soběslaví. Vimperští se do play off nepodívali.

Nyní však již je na programu sezona nová, oba týmy doznaly změn v sestavách, a tak se začíná od čistého stolu. První utkání ukáže, kdo se jak svědomitě na sezonu připravoval. Domácí představí oproti minulé sezoně také několik posil, které do Českého Krumlova dorazily z končícího David servisu České Budějovice. Tak neváhejte a vyražte v nedělním podvečeru na kvalitní hokej.

Ostatní zápasy 1. kola:

Sobota 23. září: Strakonice - Veselí nad Lužnicí (17), Božetice - Milevsko (18), Jindřichův Hradec - Radomyšl (18.15).

Neděle 24. září: Soběslav - Hluboká nad Vltavou (17).