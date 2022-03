Začali jste dvěma výhrami, takže vstup do play off byl stoprocentně podle vašich představ? Máme dvě výhry ze dvou zápasů, takže to musíme hodnotit kladně. Ale na druhou stranu jsou to pořád jen dva body a potřebujeme čtyři, abychom postoupili. Je to jenom začátek, ale povedl se nám. To je pravda.

Druhý zápas jste otočili dvěma góly v poslední minutě. Podobný kousek už se vám letos podařil v základní části proti Mladé Boleslavi. Jaký je recept na takový mimořádný počin?

Už jsme to zažili a pořád jsme věřili, že se to může povést. Chtěli jsme hlavně vyrovnat. Že jsme dali navíc vítězný gól, to už byl takový bonus k tomu. Ale jsme za to moc rádi. Mít dvě výhry ze dvou domácích zápasů je strašně důležité.

Po vyrovnávacím gólu by se dalo spíše čekat, že v posledních desítkách vteřin v klidu dotáhnete zápas do prodloužení.

Pořád zbývalo ještě čtyřicet vteřin. Lukáš Pech vyhrál buly, šli jsme dopředu a tak nějak jsem si na střídačce říkal, že by to tam mohlo znovu padnout. Bylo to trošku se štěstím, ale vyšlo to.

Radost z takového gólu před vyprodanou halou je asi nepopsatelná…

Euforie to byla opravdu neskutečná a lidi tomu hodně pomohli. Jsme moc rádi, že byly oba zápasy vyprodány a za atmosféru fanouškům děkujeme.

Především druhý duel byl místy poměrně vyhrocený. Bylo to podle vás v rámci běžných mantinelů play off?

Myslím, že ano. V play off to tak je. Pokud se s takovou hrou nějaký tým neztotožní, tak může mít problém.

Těsně po vítězném gólu pardubický Camara trefil ramenem přímo na bradu jeho autora Lukáše Pecha. Co jste říkal na tento zákrok?

To je na posouzení rozhodčích a případně disciplinární komise. Potrestané to nebylo, tak se nemá cenu tím více zabývat. Musíme se soustředit sami na sebe a na naši hru. Budeme se snažit i nadále vyhrávat.

Byl jste vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Potěšilo to, nebo podobné věci v play off zůstávají stranou?

Abych se přiznal, tak úplně přesně nevím, za co jsem byl vyhlášený zrovna já (úsměv). Třeba Stuart Percy hrál výborný zápas a díky němu jsme vyrovnali. Jeho naznačovačky na modré jsou fantastické. Nevím, proč zvolili právě mě. Ale hlavně myslím, že je to úplně jedno. Klidně cenu někomu předám. Mnohem důležitější je vítězství. V konečné fázi je fakt jedno, kdo to dostane. Hrášek (brankář Dominik Hrachovina – pozn. red.) v brance nás drží a chytá výborně. V obraně se snažíme, aby tam nebylo moc chyb. Pomáhají nám útočníci a starají se o góly. Jsme jeden tým. Pomalu skládáme puzzle, abychom se dostali co nejdál.

Díky přímému postupu do čtvrtfinále jste měli skoro dva týdny volna. Pomohly v přípravě na čtvrtfinále?

Určitě. Pár dní jsme měli volno a odpočinuli si. Každý strávil nějaký čas s rodinou. Nabrali jsme síly a pak jsme měli docela ostré tréninky. Celkem dlouho dopředu jsme věděli, že budeme mít Pardubice, takže jsme se na ně chystali i u videa. Zatím to vypadá, že jsme se připravili dobře. Ale jak už jsem říkal, stále jsou to jenom dvě výhry. Teď jedeme do Pardubic a musíme tam urvat nějaké vítězství.

I se základní části jste Pardubice porazili už čtyřikrát v řadě. Vypadá to, že vám tento soupeř svým herním projevem vyhovuje?

To se asi takhle říct nedá. Každý zápas je jiný. V posledním utkání jsme měli i pořádný kus štěstí, když soupeř čtyřikrát nastřelil tyčku a mohlo to skončit úplně jinak. Štěstí se přiklonilo k nám, ale ono se nepřiklání jen tak k někomu. Musíte mu jít naproti. My jsme mu naproti šli a byli jsme za to odměněni.

Může to být pro soupeře velká psychická rána, když ztratí takhle prakticky vyhraný zápas?

Může. Pardubice k nám určitě jely s tím, že chtějí uhrát alespoň jedno vítězství. Měly ho na dosah, ale sáhnout se jim na něj nepovedlo, protože jsme jim to překazili. Může je to nalomit, ale také se mohou třeba více semknout a tahat ještě více za jeden provaz. Ale jak už jsem říkal, bude to jenom o nás. Jak se na zápas připravíme a budeme k němu přistupovat zodpovědně. Když budeme dělat to, co máme, tak můžeme uspět.

Budete hrát o hodně jinak než na domácím ledě?

Nemyslím si, že bychom měli hrát jinak. Měli bychom hrát pořád stejně. Dodržovat náš systém, ve kterém má každý hráč svou roli, a půjdeme si za vítězstvím.

Do Pardubic jedete až v den zápasu, což nebývá v play off zase tak úplně obvyklé. Vám osobně to vyhovuje?

Mně je to celkem jedno. Prostě se to takhle rozhodlo. Jezdili jsme tak celou sezonu a nemyslím si, že by s tím byl problém. Navíc hrajeme až v sedm večer, takže celý den by tam byl dlouhý.

S čím byste byl spokojen, až se budete v sobotu vracet po čtvrtém utkání z Pardubic?

Samozřejmě by se mi líbily dvě výhry. Hrozně důležitý bude hned první zápas. Pokud bychom ho zvládli, tak bychom mohli soupeře hodně nalomit. Neříkám, že by bylo rozhodnuto, ale z pohledu soupeře by to bylo kritické.

Motor se v pátečním duelu v Pardubicích bude muset obejít bez útočníka Jiřího Ondráčka. Předseda disciplinární komise extraligy Viktor Ujčík mu zastavil činnost na jeden duel za zákrokna Jana Koláře v druhém zápase čtvrtfinálové série play off. Naopak forvard Dynama Anthony Camara nebude dodatečně trestán za zákrok na Lukáše Pecha po jeho vítězném gólu ve stejném utkání.