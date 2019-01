Tábor - Poslední kolo základní části II. ligy – Západ: HC Tábor – Draci Bílina 12:1 (4:0, 5:1, 3:0).

KOUČ A ASISTENT. Tomáš Matušík (vlevo) a Arpád Györi dovedli hokejisty Tábora v základní části na druhé místo | Foto: Jan Škrle

V posledním kole základní části druholigové skupiny Západ hostili hokejisté Tábora na svém ledě Bílinu.

Oba celky se nacházejí na opačných pólech tabulky a kvalitativní rozdíl byl na ledě od prvních minut zřetelný.

Velký večer prožil Jakub Matušík, autor čtyř branek Kohoutů. Poprvé táborský snajpr zamířil přesně již ve 2. minutě, druhý gól přidal hned o tři minuty později. Když v 7. minutě Polodna zvýšil na 3:0, vypadali hosté na ručník.

Trenér Bíliny si svolal své hráče na poradu a všichni byli zvědavi, s čím Severočeši vyrukují, aby rozjeté Jihočechy přibrzdili. Výsledkem byl velmi nešetrný zákrok hostujícího Čmolíka na táborského Seidla u hrazení, který přispěchal pomstít Ondřej Liška.

V bitce Liška soupeře ztrestal, zápas však pro něho skončil předčasně, neboť za hrubost sudí Mertl vyloučil Lišku do konce utkání. „Těžko říct, jestli v tom byl ze strany Bíliny taktický záměr, aby s nepříznivým vývojem něco udělali. Ale vypadalo to tak," vyjádřil se k incidentu kapitán Tábora Jakub Matušík.

Zbytek první třetiny se již dohrál v nervózním duchu, na obou stranách přibývali vyloučení a vůbec to nevypadalo na zápas, ve kterém už prakticky o nic nejde.

Více hokejového umu však předváděli i nadále Jihočeši a do konce první části hry se trefil ještě Zayml. Krátce předtím měli velkou příležitost skórovat také Severočeši, jenomže kapitán Kýhos neproměnil trestné střílení.

Druhou třetinu začali Kohouti znovu famózně a Boháč s Vanišem vyhnali brankáře Slyusarchuka z brány. Do brankoviště se postavil Lisý a vzápětí se hokejisté Bíliny dočkali prvního gólu.

Zápasu ovšem pevně vládli domácí hráči a Blažek, Boháč a Kellner postupně navýšili vedení Tábora na 9:1.

Hned na začátku poslední části hry vyslyšel přání fanoušků Matušík, dal desátou branku, a pak už se utkání víceméně jen dohrávalo.

Kohouti své věrné fandy potěšili ještě dalšími dvěma góly a nakonec se radovali z drtivé výhry. „Těší nás, že jsme utkání zvládli takovým způsobem, 12:1 jsme ale nečekali. Kluci však hráli opravdu dobře. Jsme rádi, že už máme základní část za sebou, to hlavní je ale před námi. Na play off už se hráči moc těší," nechal se slyšet táborský kouč Tomáš Matušík.

Fakta z utkání: HC Tábor – Draci Bílina 12:1 (4:0, 5:1, 3:0) – Branky: 2. Matušík (Kellner, Březina), 5. Matušík (Kellner), 7. Polodna (Vaniš, Boháč), 12. Zayml (Blažek, Matušík), 21. Boháč (Klíma), 22. Vaniš (Matušík), 34. Blažek (Dvořák, Zayml), 40. Boháč (Vaniš), 40. Kellner (Matušík, Kanov), 42. Matušík (Kolomý, Kanov), 54. Matušík (Heršálek, Blažek), 57. Zayml (Blažek, Černý) – 22. Procházka (Polák).

Kohouti nyní budou čekat na výsledky předkola play off, které určí jejich čtvrtfinálového soupeře. Čekání si hokejisté Tábora vyplní přátelským zápasem s Duklou Jihlava, který se hraje již tuto středu od 17 hodin. Konečná tabulka a další informace v zítřejším Deníku.