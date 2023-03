To už má nyní jisté Písek a jeho hráči se nemuseli ani zpotit, protože závěrečný duel s Jabloncem nad Nisou, který se měl hrát ve středu 1. března, se neuskuteční. Severočeši totiž hlásí rozsáhlou marodku a k utkání nedorazí. Vzhledem k tomu, že už nejsou žádné volné náhradní termíny, zápas byl kontumován výsledkem 5:0 ve prospěch píseckých hokejistů. To zároveň znamená, že mužstvo od Otavy se stane vítězem skupiny o 9. až 16. místo a postupuje do předkola play off. O tom, zda jej tam doprovodí Děčín nebo Benátky nad Jizerou, rozhodne právě závěrečné kolo nadstavby.

V lepší polovině rozdělené tabulky o 1. až. 8. místo má ještě rozhodně o co hrát Tábor. Ten se v přímém souboji o třetí příčku na domácím ledě utká ve středu 1. března s Ústím nad Labem (18 hodin), které má shodný počet bodů. Pokud Jihočeši vyhrají v základní hrací době, mohou dokonce ještě skončit i druzí, ale to by musel v souběžně hraném utkání Chomutov doma po šedesáti minutách prohrát s Příbramí.

Pak už přijde na řadu vyřazovací fáze. Systém Západní konference II. ligy je následující. Šest nejúspěšnějších celků má zajištěnou účast ve čtvrtfinále, sedmý a osmý tým skupiny o 1. až 8. místo si to pak v předkole play off rozdá na dva vítězné zápasy s nejlepšími dvěma ze skupiny o 9. až 16. místo, kde už je právě jistým postupujícím do těchto bojů Písek.

Čtvrtfinále začne v sobotu 11. března podle klasického formátu, tedy první s osmým, druhý se sedmým atd. na tři vítězství. Ve stejném formátu se bude hrát i semifinále. Jeho vítězové se pak střetnou s nejlepšími dvěma týmy skupiny Východ. Finalisté si to rozdají na čtyři vítězství o přímý postup do Chance ligy.