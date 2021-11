Branky: 7. Seidl (Matušík, Šulek), 13. Matušík (Černý, Seidl), 38. Zayml (Hajič, Prášek), 38. Černý (Hajič, Matušík) - 9. Mlynář (Čejka), 17. Čejka (Bulín, Mlynář), 53. Bulín (Voříšek, Čejka). Rozhodčí: Mejzlík – Nechvátal, Kubíček. Vyloučení: 2:5 - navíc Voříšek (H. Brod) neproměnil trestné střílení. Využití: 1:0. Střely na branku: 50:22. Diváků: 1186.

HC Tábor: Dvořák – Kříž, Hajič, Černý, Havelka, Pařízek, Radoš, Hubata, Čížek – Škoda, Zayml, Prášek – Seidl, Matušík, Šulek – Hasman, Dančišin, Endál – Chocholoušek.

BK Havlíčkův Brod: Nedvěd – Nepokoj, Klodner, Benák, Kliment, Janoušek – Mlynář, Bulín, Tecl, Košťál, Voříšek, Kalač, T. Ludvík, J. Ludvík, Vacík, Čejka, Třetina.

Táborský tým byl po celý zápas aktivnější ve střelbě i ve hře, houževnatý celek z Kotliny přesto zůstával do poslední chvíle ve hře o překvapivý bodový zisk. Stál za tím výtečný výkon jeho brankáře Nedvěda i pohotovost, s jakou dokázali potrestat několik zbytečných individuálních chyb domácích hráčů.

V první části hry se Jihočeši dvakrát dostali do vedení zásluhou Seidla a Matušíka, jejich protivník ale v obou případech našel pádnou odpověď a po první siréně byl stav nerozhodný 2:2. Zkušený brodský forvard Voříšek navíc neproměnil trestné střílení. Klíčové chvíle se do osudu střetnutí zapsaly na konci druhé periody, kdy Táborští zúročili svůj tlak brankami Zaymla a Černého.

V poslední dvacetiminutovce hosté zdramatizovali střetnutí třetím gólem, domácí soubor ale i díky brankáři Dvořákovi těsné, leč zasloužené vítězství uhájili.

Hodnocení trenéra A-týmu HC Tábor Arpáda Györiho: „Narazili jsme na soupeře, který byl opravdu nepříjemný a hodně nám vzdoroval. Mezi naším výkonem na Kobře a tím v tomto utkání byl diametrální rozdíl a rozhodně to nebylo jednoduché. Je pravda, že jsme měli více ze hry a vytvořili jsme si dost šancí na to, abychom získali klid a zápas s ním dohráli. Bohužel v pasážích, kdy jsme k tomu směřovali a dostávali jsme se do lepší herní pohody, tak jsme po naprosto zbytečných chybách darovali soupeři góly. Tři body jsme přesto nakonec urvali, za což jsme rádi a jedeme dál.“