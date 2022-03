Cesta za postupem do další fáze sezony nebyla pro vítěze základní části soutěže přehnaně trnitá. Tři ze čtyř vítězných střetnutí měli táborští kohouti pevně ve své moci, a jen v tom druhém, který vyhráli v brodské Kotlině 4:2, drželi svého protivníka v naději na vítězství až do poslední chvíle.

„Tam to pro nás bylo nejsložitější,“ připustil lodivod úspěšné hokejové družiny od Jordánu Arpád Györi. „Soupeř v podstatě po celou sérii potvrzoval, že pokud ho v určitých pasážích znovu pustíme do hry, umí toho využít. Naštěstí jsme mu to mockrát neumožnili. V začátcích zápasů se s námi ještě snažil hrát vyrovnaný hokej a uměl být nepříjemným, postupem času jsme ale hru jasně ovládli,“ dodal táborský kouč.

Pomyslnou třešničkou na sladkém postupovém dortu se stal pondělní triumf na ledě bruslařů. Táborský tým s nimi neměl ani to nejmenší slitování a po herně i výsledkově vyrovnané první třetině je zasypal deseti góly.

„Ke čtvrtému utkání do Brodu jsme odjeli s odhodláním celou sérii ukončit a jsme samozřejmě šťastní, že se nám to podařilo. Vstup do zápasu jsme měli poměrně vlažný, a i když jsme se dvakrát dostali do vedení, zbytečně jsme soupeři umožnili, aby zase srovnal krok. Sami hráči po první třetině usoudili, že je třeba přidat,“ konstatoval Arpád Györi. Po této slabší pasáži série nabral zápas obvyklý kolorit a Jihočeši zbytek utkání ovládli. Závěrečná dvacetiminutovka se proměnila v gólovou estrádu táborské hokejové družiny. „Ve druhé části už jsme měli při hře pět na pět navrch, což jsme potvrdili i gólově. Za stavu 4:2 v náš prospěch ale přišla naše zbytečná vyloučení, což se nesmí stávat a neměli bychom to akceptovat. Z druhé strany nás však právě ta dobře ubráněná oslabení nakopla a zbytek zápasu už jsme měli naprosto pevně ve své režii. Promítlo se to i do konečného skóre,“ pochvaloval si táborský kormidelník.

Výrazným momentem série byl druhý zápas, na který zavítalo do ochozů táborského stadionu 2321 diváků. Měli k tomu pádný důvod. Součástí utkání se totiž stala také charitativní materiální sbírka na podporu dětí a žen z Ukrajiny, které dovezl na Táborsko z oblasti postižené válečným konfliktem autobus klubového dopravce kohoutů. V úterý 8.bBřezna se vydal na Ukrajinu znovu a vezl s sebou i část věcí, které fandové na stadion donesli.

Finále boje zahájí Táborští na domácím ledě ve středu 16. března od 18 hodin.