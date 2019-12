Vaše ohlédnutí jako kapitána úspěšného týmu za základní části soutěže je jenom pozitivní?

Určitě. Máme jednaosmdesát bodů z devadesáti možných. To se nám samozřejmě líbí a je to fakt dobrý výsledek. A myslím, že i naše hra většinou stála za to.

Zažil jste někdy třeba i v mládežnických kategoriích tak úspěšnou sezonu?

Ještě jsem se nesetkal s tím, abychom takovýmto stylem dominovali. Bodovali jsme v posledních třiadvaceti zápasech za sebou, což je opravdu super číslo. To jsem fakt nezažil.

Nepřijde vám až líto, že po skončení nadstavbové části o jakýkoliv náskok přijdete a do play off jdou všichni ze stejné startovní čáry?

Takhle je systém play off daný. Můžete skončit desátí, ale stejně máte šanci ve vyřazovacích bojích dojít až na vrchol. Je to tak nastavené. To nemá cenu řešit. Musíme se na závěr sezony dobře připravit a věřit, že se nám bude dařit stejně jako teď.

S náročným trenérem Václavem Prospalem v zádech asi žádné uspokojení z takového vývoje nehrozí.

To určitě ne. Je tady daný nějaký cíl a za ním si jdeme. Teď je to především příprava na závěrečnou část sezony. Všichni do toho šlapeme na sto procent. A pod Vencou Prospalem zvlášť si nikdo nedovolí nic vypustit. Každý ví, že když tomu nedá maximum, tak nebude hrát.

Ze začátku sezony se zdálo, že vás na ledě kapitánské céčko malinko svazuje. Bylo to tak?

To bych ani neřekl. Po náročné letní přípravě se každý rozjíždí jinak. V tom bych problém neviděl.

Na roli kapitána už jste si zvykl?

Celkem jo. Pořád se učím, ale už to mám víc zažité než ze začátku.

Nebývá zvykem, aby byl nejproduktivnějším hráčem týmu obránce. Potěšilo vás, že jste ovládl klubové bodování základní části soutěže?

Samozřejmě to potěší. Každý chce hrát co nejlépe. Asi to vyplynulo i z naší hry, kterou chceme produkovat. Pět hráčů dopředu, pět hráčů dozadu. A také v přesilovkách letos dáváme více gólů než dříve. To rovněž sehrálo svou roli.

U obránců se možná ještě více cení hodnocení +/-. Máte to podobně?

To vyplývá z většího počtu gólů, které obecně dáváme, takže se u nich na ledě také častěji objevím. A moc jich nedostáváme.

Máte na kontě také dvacet trestných minut, což je více než jste míval v minulosti. Přitvrdil jste ve hře?

To bych neřekl. Něco byla vzájemná vyloučení a některá přišla po trochu sporných zákrocích, které se daly odpískat, ale také nemusely.

Soutěž má reprezentační přestávku. Jsou tréninky teď výrazně náročnější, než když se hraje?

Lepší je, když se hraje (úsměv). Ale náročné tréninky o pauze k tomu patří. Tři dny tvrdé přípravy jsou opravdu náročné, ale pak se to vrátí zase do normálního rytmu. Dá se to vydržet a všichni jsme s tím byli obeznámeni, že to tak bude.