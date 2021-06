Nad ohněm se otáčelo prase, pivo teklo proudem. Kamarády pozval bývalý hokejový útočník Motoru ČB Miroslav Bláha. Mezi hokejisty dorazili z nedaleké hospůdky i místní – Františkovští. „U nás to žije vším,“ smál se Miroslav Pelouch. „Dodržujeme tradice. Žijeme masopustem, slavíme Mezinárodní den žen, stavíme májku, pořádáme ples, užíváme si advent,“ popisoval Pelouch, kolik aktivit ve Františkově zvládnou. „Scházíme se v přátelském duchu, jsme rádi, že je tu Míra s námi,“ ukázal směrem k Bláhovi, který ve své hokejové kariéře na MS 20 vybojoval v tehdejším Leningradu stříbro. Kdo byl v roce 1983 v týmu ČSSR? Jen pár jmen: Dominik Hašek, František Musil, Vladimír Růžička nebo třeba na jihu dobře známý Roman Božek…

Příchod na zahradu rodinného domku Bláhových byl naprosto triumfální: Gong, gong, gong, gong. V osmnácti vteřinách čtyřikrát po sobě. A zvučný hlas, který se rozléhal po přilehlých loukách až k Lužnici. „Vítejte v Bláha aréně.“

Mistr zvuku František Kropík má totiž chalupu hned za rohem. Přes pole. Svému kamarádovi připravil vskutku originální show.

Vyjmenovat všechny, kteří dorazili, se snad ani nedá. U společného stolku se královsky bavili Norbert Král, František Čech, Jaroslav Korbela, Ladislav Kolda, Roman Rákosník, vyprávěli i Radek a Kamil Ťoupalovi, Filip Turek, současní maséři Pavlové Vlašic a Bláha, Martin Beníšek, Milan Nedoma…

Na spoustu dotazů odpovídali současný generální manažer Motoru Stanislav Bednařík a nový trenér Jaroslav Modrý.

O čem šla řeč nejvíc?

O tom, jaká bude nová hokejová sezona: „Lepší než ta předchozí,“ přikyvoval Norbert Král. „Přicházejí dobří hráči.“ František Čech dodal: „Pomůžou nám i diváci.“ A co na to Miroslav Bláha? „Budějovice by měly v extralize něco dokázat.“