Přestože ani jednomu ze soupeřů už o nic nešlo a hrálo se pochopitelně bez přítomnosti diváků, mělo utkání slavnostní nádech. S domácím týmem se totiž po třech letech loučili trenéři Václav Prospal s Alešem Totterem a svou bohatou kariéru končil slovenský obránce René Vydarený.

Skutečně hodně poklidný začátek zápasu narušila až desátá minuta, kdy dopravil Stránský kotouč za Čiliakova záda, ale po situaci, která výrazně zaváněla ofsajdem. Domácí střídačka také protestovala tak vehementně, až dostala dvě minuty za nesportovní chování.

Po vypršení trestu mohl srovnat po rychlém přečíslení Toman, na Štěpánka v brance soupeře ale nevyzrál. A tak uhodilo zase na druhé straně. Při první přesilovce Motoru vyrobil hrubici obránce Plášil, kterou potrestal vydařenou bekhendovou kličkou Hrňa.

V prostředním dějství si zahrál Třinec dvě přesilovky, Čiliak v brance však tentokrát své spoluhráče podržel. A přežil se ctí i další čtyřminutové oslabení poté, kdy loučící se Vydarený nešťastně fauloval M. Kovařčíka vysokou holí.

V početní výhodě se ale neprosadili ani Jihočeši, kteří hráli dokonce pět na tři, ale zcela bez efektu. Úplný závěr třetiny byl hodně divoký. Na jedné straně neproměnil sólo domácí Slováček, na druhé zase Hrňa.

V závěrečné části hry měl na hokejce kontaktní gól Alderson, za již překonaného Štěpánka zaskočil v brance obránce Kundrátek. Co se nepodařilo Motoru, to zvládl v pohodě hrající favorit celé extraligy. Deset minut před koncem našel Freibergs střílenou přihrávkou Draveckého a ten neměl problém usměrnit kotouč do odkryté klece.

V závěru Motor zatlačil, zkusil power play, ale Hrehorčák do prázdné branky upravil na konečných 0:4.

Branky a nahrávky: 10. Matěj Stránský (Mart. Růžička, Gernát), 19. Hrňa, 51. Dravecký (Freibergs, Hrehorčák), 58. Hrehorčák (Jaroměřský). Vyloučení: 8:5, využití: 0:0, v oslabení: 0:2. Rozhodčí: Pešina, Micka – Votrubec, D. Klouček. Bez diváků.

Motor: Čiliak – Plášil, Vydarený, Štencel, Slováček, M. Beránek, Kubíček – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Novák – Gilbert, Toman, Alderson – Holec, D. Voženílek, Jonák – Karabáček. Trenéři Prospal a Totter.

Třinec: Štěpánek – M. Doudera, Gernát, Kundrátek, D. Musil, Adámek, Freibergs, Jaroměřský – M. Růžička, Rodewald, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Kofroň, M. Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, M. Roman, Hrehorčík. Trenéři Varaďa a M. Zadina.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Odehráli jsme slušný zápas. Chtěli jsme to favoritovi nasazením a bojovností co nejvíc ztížit. Největší rozdíl byl ale v produktivitě. Zatímco soupeř dával góly, my jsme nevyužili ani přesilovku pět na tři."

Marek Zadina (Třinec): "Po čtyřech porážkách v řadě jsme chtěli zvítězit a jsme rádi, že se nám to podařilo. Byl to kvalitní zápas. Budějovice dobře bruslí a hrají agresivní hokej. Měly i šance, při kterých nás podržel gólman."